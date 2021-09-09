Шмигаль розпорядився почати підготовку до передачі київського костелу католицькій громаді, – ЗМІ
Джерело:"Лівий берег"
Прем'єр-міністр України вирішив, що потрібно почати підготовку до повернення будівлі костелу святого Миколая у Києві парафіянам та громаді римо-католицької церкви. Відповідне розпоряджання Денис Шмигаль підписав 7 вересня.
У пресслужбі Дениса Шмигаля інформацію про ймовірне повернення костелу офіційно поки що не прокоментували. То ж, жодної інформації щодо термінів передачі історичної будівлі від Міністерства культури парафіянам наразі немає.
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Відомо, що до голови Кабміну з проханням повернути костел зверталися не тільки католики, але й члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
Можуть передати попри позицію Мінкульту
Якщо римо-католицька громада отримає будівлю костелу у власне розпорядження, її відберуть у Міністерства культури та інформаційної політики. Нещодавно керівник відомства Олександр Ткаченко та його заступники виступали проти цього.
Також невідомо, що у разі повернення костелу станеться з державною організацією "Національний будинок органної та камерної музики України".
Чому католицька громада претендує на повернення костелу
- Будівлю костелу побудували за кошти благодійників та католиків у 1899 – 1909 роках.
- Після окупації України СРСР костел використовували як господарське приміщення.
- У 1978 році будівлю віддали Будинку органної музики, який так і перейшов до міністерства культури після отримання Україною незалежності.
- Останні кілька років стан костелу вже довгий час викликав занепокоєння у громади, оскільки держава не проводила там реставрацію. При цьому відновлювати будівлю за кошти громади у мінкульті забороняли.
- 3 вересня у задній частині костелу в Києві спалахнула масштабна пожежа.
- Вогонь знищив унікальний орган і пошкодив внутрішнє оздоблення костелу. Інструмент для органа зібрали ще у 1980 році у Чехословаччині – спеціально для українського костелу.
- Представники українського бізнесу зібрали на відновлення костелу вже 18 мільйонів гривень.
- У Мінкульті заявили, що відновлювати святиню почнуть приблизно за місяць, а католики почали знову просити про те, щоб їм повернули костел.