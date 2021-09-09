Шмигаль розпорядився почати підготовку до передачі київського костелу католицькій громаді, – ЗМІ

Прем'єр-міністр України вирішив, що потрібно почати підготовку до повернення будівлі костелу святого Миколая у Києві парафіянам та громаді римо-католицької церкви. Відповідне розпоряджання Денис Шмигаль підписав 7 вересня.

У пресслужбі Дениса Шмигаля інформацію про ймовірне повернення костелу офіційно поки що не прокоментували. То ж, жодної інформації щодо термінів передачі історичної будівлі від Міністерства культури парафіянам наразі немає.

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Відомо, що до голови Кабміну з проханням повернути костел зверталися не тільки католики, але й члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Можуть передати попри позицію Мінкульту

Якщо римо-католицька громада отримає будівлю костелу у власне розпорядження, її відберуть у Міністерства культури та інформаційної політики. Нещодавно керівник відомства Олександр Ткаченко та його заступники виступали проти цього.

Також невідомо, що у разі повернення костелу станеться з державною організацією "Національний будинок органної та камерної музики України".

Чому католицька громада претендує на повернення костелу