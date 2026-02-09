На Троєщині відновили теплопостачання, – Мінрозвитку
- На Троєщині відновили теплопостачання завдяки роботі 176 бригад, які працюють цілодобово.
- Станом на 8 лютого без тепла залишаються 1 126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва через зупинку ТЕЦ-4.
Теплопостачання на Троєщині у Києві відновили. Роботи для того, аби повернути людям тепло у столиці, тривають цілодобово.
Про це повідомила перша заступниця Міністра розвитку громад та територій України – Альона Шкрум.
Яка ситуація з теплом на Троєщині зараз?
Альона Шкрум розповіла, що разом із пані послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою побувала на Троєщині – одному з районів Києва, який найбільше відчув наслідки російських ударів по тепловій генерації.
На місці ми побачили головне: теплопостачання на Троєщині відновлено. Це результат цілодобової роботи аварійних бригад – загалом 840 працівників у складі 176 бригад, у тому числі 83 бригади (345 людей), додатково залучені з інших областей, підприємств Києва та Укрзалізниці,
– зазначила перша заступниця очільника Мінрозвитку.
Посадовиця наголосила, що важливо розуміти: навіть після відновлення подачі тепла будівлям потрібен час, щоб прогрітися. Інколи це може зайняти кілька днів.
"Паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків і ліквідації локальних аварій у будинках та бюджетних установах", – пояснила Шкрум.
Скільки тисяч будинків у Києві досі лишається без тепла?
Перша заступниця очільника Мінрозвитку підкреслила, що ситуація в Києві залишається складною.
Станом на ранок 8 лютого без теплопостачання залишалися 1 126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах – через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу. Наразі бригади продовжують усувати 287 аварійних ситуацій у житлових будинках та об’єктах бюджетної сфери,
– зауважила Альона Шкрум.
Посадовиця наголосила, що всі фахівці працюють 24/7, аби повернути тепло та світло громадянам. Шкрум зауважила, що Київ тримається, але ця зима залишається надзвичайно важким випробуванням для міста та його жителів.
Що буде з Дарницькою ТЕЦ після ворожих обстрілів?
Дарницька ТЕЦ після атаки 3 лютого призупинила роботу. За даними компанії "Євро-реконструкція", якій належить теплоелектроцентраль, пошкодження суттєві, тому відновлення відбуватиметься поетапно після ретельної перевірки обладнання.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на відновлення систем і обладнання Дарницької ТЕЦ знадобиться щонайменше 2 місяці. Це за умови відсутності нових ударів росіян.
До речі, журналісти побували на Дарницькій ТЕЦ після атаки. Із серпня 2025 року ТЕЦ пережила 9 ракетно-дронових атак, а тепер вкрилася бурульками.