Така аварія на цьому перехресті вперше, – експерт про смертельну ДТП у Києві

Ввечері 5 червня на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського у Солом'янському районі Києва сталась ДТП. Загинули четверо людей, зокрема, 12-річний хлопчик. На цьому місці часто трапляються аварії, однак смертельна відбулась вперше.

Засновник порталу ДТП Київ Владислав Антонов зауважив 24 Каналу, що буде багато експертиз. Однак приблизна швидкість водія була у три рази більша ніж максимально дозволена на такій ділянці дороги.

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"Це перехрестя є місцем концентрації ДТП. На щастя, не смертельних. Така аварія на цьому перехресті вперше. У Києві таке трапляється не часто, але такі випадки є. Найімовірніше, у цьому випадку водій був у якомусь неадекватному стані. Тому що є заокруглення дороги, спуск. Там досить не швидкісна ділянка. Усі їхали 40 – 50 кілометрів на годину. Водій рухався смугою громадського транспорту, яка була порожньою", – припустив він.

Чому авто без номерних знаків?

З авто водія були зняті номерні знаки. Владислав Антонов пояснив, що зараз вся інформація про будь-які аварії дуже швидко розлітається, людина дуже швидко ідентифікується. Особливо якщо це якісь іменні номери, які чітко вказують на те, хто міг бути за кермом.

Думаю, у цьому випадку номери відлетіли. Передньої частини авто немає. Ззаду могли відлетіти номери, тому що було декілька ударів. Не тільки лобовий, але й збоку. Але регулярно бачу ситуації, коли перше, що робить людина, яка потрапила в аварію, не підходить до потерпілих, не оглядає пошкодження, а одразу знімає номери. А друге – починає дзвонити до знайомих, які можуть якось допомогти у ситуації,

– підкреслив експерт.

За його словами, потрібно мати реєстратор, фіксувати усе. Якщо ви стали свідком аварії, то знімайте на відео, щоб було видно номери та водія. Це дуже допоможе потерпілим. Тому що дуже важко навіть встановити, хто саме був за кермом авто, на це інколи йдуть роки.

Антонов про смертельну ДТП у Києві: дивіться відео

Чим може завершитись ця справа?

Засновник порталу ДТП Київ зазначив, що справи щодо аварій завершуються дуже по-різному. Водій може потрапити у колонію на декілька років. У цьому випадку загинуло четверо людей, зокрема, неповнолітній. Щодо деяких водіїв може бути виправдувальний вирок, однак тут навряд чи.

Адвокати можуть стверджувати, що водію стало зле, що були якісь технічні складнощі. Проте відомо, що цей водій неодноразово порушував правила дорожнього руху. Він був учасником чотирьох ДТП, два з яких відбулося цього року. Це теж впливає на розслідування справ.

Так рухатися на цій ділянці – це просто самогубство. Наслідки могли бути ще трагічнішими, тому що це досить жваве перехрестя. Там велика кількість людей. Якби удар був у маршрутку, чи йшла якась група дітей, то могло бути ще трагічніше. Хоча важко уявити більш трагічні наслідки, коли загинуло четверо людей, зокрема, дитина,

– сказав Владислав Антонов.

Що відомо про аварію?

У Києві ввечері 5 червня водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, не впорався із керуванням та вилетів на швидкості на пішохідну зону. Аварія сталася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського.

У смертельній ДТП у Києві загинули 4 людини. Зокрема, 12-річна дитина, двоє поліцейських. Троє людей отримали різного ступеня травми та були госпіталізовані до медичних закладів.

Винуватцем ДТП у Києві є керівник релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне" Павло Плешивцев, 1976 року народження. Відомо, що він – учасник чотирьох ДТП, дві з яких стались у 2026 році.

Поліція затримала водія у процесуальному порядку. Він перебуває під конвоєм. Йому інкримінують частину 3 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.