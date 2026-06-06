Основатель портала ДТП Киев Владислав Антонов отметил 24 Каналу, что будет много экспертиз. Однако приблизительная скорость водителя была в три раза больше чем максимально разрешенная на таком участке дороги.

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"Этот перекресток является местом концентрации ДТП. К счастью, не смертельных. Такая авария на этом перекрестке впервые. В Киеве такое случается не часто, но такие случаи есть. Скорее всего, в этом случае водитель был в каком-то неадекватном состоянии. Потому что есть закругление дороги, спуск. Там достаточно не скоростной участок. Все ехали 40 – 50 километров в час. Водитель двигался по полосе общественного транспорта, которая была пустой", – предположил он.

Почему авто без номерных знаков?

С авто водителя были сняты номерные знаки. Владислав Антонов объяснил, что сейчас вся информация о любых авариях очень быстро разлетается, человек очень быстро идентифицируется. Особенно если это какие-то именные номера, которые четко указывают на то, кто мог быть за рулем.

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Думаю, в этом случае номера отлетели. Передней части авто нет. Сзади могли отлететь номера, потому что было несколько ударов. Не только лобовой, но и сбоку. Но регулярно вижу ситуации, когда первое, что делает человек, попавший в аварию, не подходит к пострадавшим, не осматривает повреждения, а сразу снимает номера. А второе – начинает звонить к знакомым, которые могут как-то помочь в ситуации,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, нужно иметь регистратор, фиксировать все. Если вы стали свидетелем аварии, то снимайте на видео, чтобы было видно номера и водителя. Это очень поможет пострадавшим. Потому что очень трудно даже установить, кто именно был за рулем авто, на это иногда уходят годы.

Антонов о смертельном ДТП в Киеве: смотрите видео

Чем может завершиться это дело?

Основатель портала ДТП Киев отметил, что дела относительно аварий завершаются очень по-разному. Водитель может попасть в колонию на несколько лет. В этом случае погибли четыре человека, в частности, несовершеннолетний. По некоторым водителям может быть оправдательный приговор, однако здесь вряд ли.

Адвокаты могут утверждать, что водителю стало плохо, что были какие-то технические сложности. Однако известно, что этот водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения. Он был участником четырех ДТП, два из которых произошло в этом году. Это тоже влияет на расследование дел.

Так двигаться на этом участке – это просто самоубийство. Последствия могли быть еще трагичнее, потому что это достаточно оживленный перекресток. Там большое количество людей. Если бы удар был в маршрутку, или шла какая-то группа детей, то могло быть еще трагичнее. Хотя трудно представить более трагические последствия, когда погибли четыре человека, в частности, ребенок,

– сказал Владислав Антонов.

Что известно об аварии?

В Киеве вечером 5 июня водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, не справился с управлением и вылетел на скорости на пешеходную зону. Авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского.

В смертельном ДТП в Киеве погибли 4 человека. В частности, 12-летний ребенок, двое полицейских. Три человека получили различной степени травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Виновником ДТП в Киеве является руководитель религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное" Павел Плешивцев, 1976 года рождения. Известно, что он – участник четырех ДТП, два из которых произошли в 2026 году.

Полиция задержала водителя в процессуальном порядке. Он находится под конвоем. Ему инкриминируют часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.