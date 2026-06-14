Стрілянина в Ірпені: чоловік відкрив вогонь у бік перехожих

Увечері 13 червня надзвичайна ситуація трапилася в Ірпені на Київщині. Там невідомий чоловік влаштував стрілянину.

Близько 21:14 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Ірпені.

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Що відомо про стрілянину в Ірпені?

Виявилося, що на одній із вулиць у Бучанському районі міста невідома особа стріляла у бік перехожих. На місце події негайно прибула група правоохоронців.

Вони швидко встановили і затримали зловмисника. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець.

На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Після інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

До слова, першими про стрілянину повідомили телеграм-канали. Вони писали про те, що не один, а два п'яні чоловіки стріляли в бік перехожих, серед яких була жінка з дитиною.

Окрім того, йшлося про пошкоджений внаслідок стрілянини автомобіль.

У мережі зазначали, що після інциденту зловмисники втекли та викинули зброю.

Стрілянина в Ірпені: у мережі показали відео з місця події

Нагадаємо, що 7 червня схожий випадок стався у Дарницькому районі Києва Там чоловік ходив подвір'ям багатоповерхівки і стріляв. Патрульні швидко прибули на місце і затримали ймовірного стрільця.