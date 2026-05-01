У Києві водій стріляв по жінці з дитиною: оголошено спецоперацію

У Києві у Святошинському районі 1 травня сталася стрілянина серед білого дня. Невідомий чоловік відкрив вогонь з автомобіля, після чого зник з місця події.

Поліція Київщини проводить спеціальну операцію для його розшуку.

Що відомо про стрілянину?

У Святошинському районі Києва вдень 1 травня пролунали постріли – правоохоронці розшукують водія, який відкрив вогонь просто з автомобіля.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, близько 14:30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Мрії. За попередньою інформацією, невідомий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Caddy, здійснив кілька пострілів.

Наразі офіційно відомо, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Водночас правоохоронці не розголошують усіх деталей події, а також мотивів стрільця.

У поліції зазначають, що після скоєного водій одразу залишив місце події. Для його затримання у Києві введено спеціальну поліцейську операцію, а всі наряди орієнтовані на пошуки автомобіля та зловмисника.

Водночас у місцевих телеграм-каналах з’являється інформація, що стрілянина могла бути спрямована у бік жінки з дитиною. Однак офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини інциденту та особу стрільця.

