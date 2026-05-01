У Києві водій стріляв по жінці з дитиною: оголошено спецоперацію
- У Святошинському районі Києва 1 травня невідомий чоловік відкрив вогонь з автомобіля, після чого зник з місця події.
- Поліція проводить спеціальну операцію для розшуку зловмисника, деталі інциденту та мотиви залишаються невідомими.
Поліція Київщини проводить спеціальну операцію для його розшуку.
Що відомо про стрілянину?
У Святошинському районі Києва вдень 1 травня пролунали постріли – правоохоронці розшукують водія, який відкрив вогонь просто з автомобіля.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, близько 14:30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Мрії. За попередньою інформацією, невідомий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Caddy, здійснив кілька пострілів.
Наразі офіційно відомо, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Водночас правоохоронці не розголошують усіх деталей події, а також мотивів стрільця.
У поліції зазначають, що після скоєного водій одразу залишив місце події. Для його затримання у Києві введено спеціальну поліцейську операцію, а всі наряди орієнтовані на пошуки автомобіля та зловмисника.
Водночас у місцевих телеграм-каналах з’являється інформація, що стрілянина могла бути спрямована у бік жінки з дитиною. Однак офіційного підтвердження цих даних наразі немає.
Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини інциденту та особу стрільця.
В Україні побільшало випадків стрілянин: що відомо?
На Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по військових та поліцейському. Інцидент стався 29 квітня у селі Верба Дубенського району. За даними поліції, група оповіщення разом з офіцером підійшла до чоловіка для перевірки документів, після чого той почав стріляти. Унаслідок нападу постраждали військовий і правоохоронець.
Посеред дня 28 квітня у Хмельницькому пролунали вибухи. Чоловік відкрив вогонь просто на вулиці. Його оперативно вдалося затримати патрульним поліціянтам. На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас у мережі писали про те, що стрілець поцілив у скляні двері в центрі міста.
Надзвичайна подія сталася 26 квітня близько 21:10 у харківському метрополітені на станції "Історичний музей". За даними правоохоронців, 20-річний чоловік раптово здійснив постріл угору. З’ясувалося, що він використовував стартовий пістолет, а на момент інциденту перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Вранці 25 квітня у Бучі Київської області сталася стрілянина. На місце події оперативно прибули правоохоронці. Очевидці поінформували, що чоловік вийшов з машини й почав стріляти у повітря. Він забіг до аптеки, а потім ще в один магазин. Поліціянти вже затримали стрільця. На щастя, він нікого не поранив.