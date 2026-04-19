Смертельний теракт у Києві: ЗМІ показали, який вигляд має квартира стрільця після пожежі

Разом із терактом у Києві 18 квітня сталася пожежа у квартирі стрільця, Дмитра Васильченкова, сталася пожежа. З'явилися перші фото із наслідками займання.

Про це пише Суспільне.

Який вигляд має квартира стрільця у Києві?

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що займання у квартирі стрілка виникло одночасно з тим, як він використовував автоматичну зброю. Саме житло було також у Голосіївському районі, де і відбувся теракт.



Квартира чоловіка, що влаштував стрілянину у Києві / Фото Суспільного

Сусіди чоловіка, який влаштував стрілянину на Деміївці, кажуть, що він жив у цій квартирі, близько 10 років. Васильченком проживав сам, сім'ї не мав і з сусідами не спілкувався – лише вітався.



Пожежа в помешканні сталася одночасно із терактом / Фото Суспільного

Одна з жительок будинку, де жив чоловік, розповідала, що Васильченков здавався їй спокійною та інтелігентною людиною. Водночас чоловік завжди тримався всіх осторонь.



Що зараз з квартирою Дмитра Васильченкова / Фото Суспільного

До речі, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів в етері 24 Каналу, що вся ситуація із терактом у Києві 18 квітня підштовхує на думку, що у стрільця могли бути явні психічні розлади. На думку експерта, відкидати версію про слід російських спецслужб у цій історії – також не варто.

