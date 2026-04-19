Смертельний теракт у Києві: ЗМІ показали, який вигляд має квартира стрільця після пожежі
- У Києві під час теракту сталася пожежа у квартирі стрільця Дмитра Васильченкова, яка розташована в Голосіївському районі.
- Васильченков проживав у цій квартирі близько 10 років, жив сам, не мав сім'ї та не спілкувався з сусідами.
Разом із терактом у Києві 18 квітня сталася пожежа у квартирі стрільця, Дмитра Васильченкова, сталася пожежа.
Який вигляд має квартира стрільця у Києві?
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що займання у квартирі стрілка виникло одночасно з тим, як він використовував автоматичну зброю. Саме житло було також у Голосіївському районі, де і відбувся теракт.
Сусіди чоловіка, який влаштував стрілянину на Деміївці, кажуть, що він жив у цій квартирі, близько 10 років. Васильченком проживав сам, сім'ї не мав і з сусідами не спілкувався – лише вітався.
Одна з жительок будинку, де жив чоловік, розповідала, що Васильченков здавався їй спокійною та інтелігентною людиною. Водночас чоловік завжди тримався всіх осторонь.
До речі, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів в етері 24 Каналу, що вся ситуація із терактом у Києві 18 квітня підштовхує на думку, що у стрільця могли бути явні психічні розлади. На думку експерта, відкидати версію про слід російських спецслужб у цій історії – також не варто.
Що ще відомо про стрільця, який учинив теракт у Києві?
Відомо, що теракт влаштував чоловік, на ім'я Дмитро Васильченков. Журналісти з "Телебачення Торонто" розповіли, що це був військовий пенсіонер із радикальними проросійськими поглядами, який поширював антисемітські та антиукраїнські ідеї.
Голова МВС України Ігор Клименко повідомив, що психологічний стан стрілка у Києві був нестабільним, і незрозуміло, як він отримав медичні довідки для володіння зброєю. Наразі правоохоронці вивчають цю інформацію.
Спецпідрозділ КОРД ліквідував нападника, який відкрив стрілянину по людях та забарикадувався у супермаркеті ще у день теракту у Києві, 18 квітня. Під час штурму зловмисник чинив збройний опір.