Поліцейські втекли з місця теракту у Києві: Кравченко сказав про відкриття кримінальної справи
- Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття кримінальної справи за фактом можливої втечі поліцейських з місця теракту в Києві 18 квітня.
- Кримінальне провадження розпочато через службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків, а розслідування здійснює Державне бюро розслідувань під керівництвом прокурора міста Києва.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на повідомлення про можливу втечу поліцейських з місця теракту у Києві 18 квітня. За цим фактом уже відкрито кримінальну справу.
Про це Руслан Кравченко повідомив у своєму телеграм-каналі.
Що сказав Кравченко про можливу втечу поліцейських з місця теракту у Києві?
Генпрокурор зазначив, що слідство встановить законність дій поліції під час затримання терористів.
За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження. Йдеться про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку,
– запевнив Кравченко.
Очільник ОГП також наголосив, що групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.
"Ми гарантуємо, що розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено. Суспільство отримає відповіді, а винні особи – законне покарання. Справедливість буде забезпечена", – наголосив генпрокурор.
Руслан Кравченко також висловив щире співчуття родинам загиблих і скорішого одужання постраждалим.
Як виявили, що поліцейські втекли з епіцентру стрілянини у Києві?
У мережі 19 квітня виклали відео, де видно, як поліцейські просто втекли з місця теракту у Києві, почувши постріли з автомата. Правоохоронці залишили у біді цивільних, зокрема, дитину, один чоловік також, імовірно, не зміг врятуватися від стрілянини.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Національної поліції України розслідувати дії поліцейських під час теракту у Києві 18 квітня. Іван Вигівський, своєю чергою, заявив, що службове розслідування розпочато.
Вигівський також зазначив, що на період перевірки правоохоронців патрульної поліції, яких підозрюють у втечі, відсторонили від виконання службових обов'язків. Всю зібрану інформацію щодо дій поліціянтів передадуть до Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, внаслідок трагедії у Києві загинуло щонайменше 6 людей, а ще 14 – зазнали поранень. Серед постраждалих був 12-річний хлопчик.