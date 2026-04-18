Стрілянина у Києві: серед поранених – дитина, є загиблі
18 квітня, 17:45
Стрілянина у Києві: серед поранених – дитина, є загиблі

Софія Рожик

У Голосіївському районі Києва 18 квітня невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях. Є загиблі та поранені, зокрема дитина.

Про це повідомили Віталій Кличко та Руслан Кравченко.

Дивіться також У Києві чоловік розпочав стрілянину з автомата

Скільки загиблих і поранених після стрілянини у Києві?

За інформацією медиків, у лікарні Києва госпіталізували 10 поранених в результаті стрілянини. Серед них – одна дитина, а також охоронець супермаркету, куди вдерся та перебував стрілець. 

Внаслідок стрілянини є також 4 загиблих.

Проходила спецоперація із затримання чоловіка, усередині супермаркету теж лунали постріли, а також були заручники.

Чоловіка безуспішно намагалися вмовити здатися, але ліквідували під час затримання.

Раніше стрілянина сталася у школі на Закарпатті

  • Підліток у ліцеї міста Чоп розпочав стрілянину, поранивши однокласника, і намагався утекти. Поліція впіймала його та вилучила травматичний пістолет.

  • Правоохоронці вважають, що на юнака чинили психологічний тиск через спілкування в месенджері після знайомства в онлайн-грі.

  • Йому нібито надходили погрози нашкодити рідним, якщо він відмовиться виконувати висунуті вимоги.