Стрілянина у Києві: серед поранених – дитина, є загиблі
У Голосіївському районі Києва 18 квітня невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях. Є загиблі та поранені, зокрема дитина.
Про це повідомили Віталій Кличко та Руслан Кравченко.
Скільки загиблих і поранених після стрілянини у Києві?
За інформацією медиків, у лікарні Києва госпіталізували 10 поранених в результаті стрілянини. Серед них – одна дитина, а також охоронець супермаркету, куди вдерся та перебував стрілець.
Внаслідок стрілянини є також 4 загиблих.
Проходила спецоперація із затримання чоловіка, усередині супермаркету теж лунали постріли, а також були заручники.
Чоловіка безуспішно намагалися вмовити здатися, але ліквідували під час затримання.
Раніше стрілянина сталася у школі на Закарпатті
Підліток у ліцеї міста Чоп розпочав стрілянину, поранивши однокласника, і намагався утекти. Поліція впіймала його та вилучила травматичний пістолет.
Правоохоронці вважають, що на юнака чинили психологічний тиск через спілкування в месенджері після знайомства в онлайн-грі.
Йому нібито надходили погрози нашкодити рідним, якщо він відмовиться виконувати висунуті вимоги.