Ніколи не скажеш, що він якийсь бандюк, – мешканка будинку про нападника, який вбив 6 людей

Мешканці будинку у Голосіївському районі Києва, де жив нападник, поділилися своїми спостереженнями про чоловіка. За їхніми словами, він здавався спокійним та інтелігентним, однак був замкнутим і мало спілкувався з сусідами.

Люди кажуть, що не могли уявити, що він здатен на такий злочин.

Дивіться також Стрілець чинив опір під час штурму супермаркету, – один з бійців КОРДу

Що сусіди розповіли про стрільця у Києві?

Мешканці будинку у Голосіївському районі Києва, де проживав чоловік, який відкрив стрілянину, розповіли про його поведінку до трагедії. За їхніми словами, нападник не викликав підозр і виглядав як звичайний сусід. Одна з мешканок зазначила, що чоловік жив у будинку близько 10 років.

За її словами, він придбав квартиру приблизно тоді ж і проживав там сам, без родини. Жінка описує його як спокійну та інтелігентну людину, яка не демонструвала агресії.

Він такий дядько інтелігентний. Ніколи не скажеш, що він якийсь там бандюк. Завжди з рюкзаком. Завжди поздоровкається. Але так, щоб спілкуватися – ні,

– розповіла мешканка будинку.

Інша жінка також підтвердила, що чоловік поводився стримано і тримався осторонь. За її словами, він лише вітався та одразу йшов, не затримуючись для розмов.

"Ми сто разів його бачили. Він такий трошки замкнутий. Коли тут сидимо, він просто привітається і йде. Ніколи не зупинявся і не розмовляв", – зазначила вона.

Мешканка додала, що особисто не була знайома з чоловіком і не бачила моменту нападу, адже вийшла на вулицю вже після того, як сталася трагедія. Сусіди кажуть, що шоковані тим, що сталося, адже чоловік не вирізнявся агресивною поведінкою та не створював конфліктних ситуацій.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування і встановлюють усі обставини злочину, а також мотиви нападника.

Що ще відомо про стрільця?