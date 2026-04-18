Ніколи не скажеш, що він якийсь бандюк, – мешканка будинку про нападника, який вбив 6 людей
Мешканці будинку у Голосіївському районі Києва, де жив нападник, поділилися своїми спостереженнями про чоловіка. За їхніми словами, він здавався спокійним та інтелігентним, однак був замкнутим і мало спілкувався з сусідами.
Люди кажуть, що не могли уявити, що він здатен на такий злочин.
Що сусіди розповіли про стрільця у Києві?
Мешканці будинку у Голосіївському районі Києва, де проживав чоловік, який відкрив стрілянину, розповіли про його поведінку до трагедії. За їхніми словами, нападник не викликав підозр і виглядав як звичайний сусід. Одна з мешканок зазначила, що чоловік жив у будинку близько 10 років.
За її словами, він придбав квартиру приблизно тоді ж і проживав там сам, без родини. Жінка описує його як спокійну та інтелігентну людину, яка не демонструвала агресії.
Він такий дядько інтелігентний. Ніколи не скажеш, що він якийсь там бандюк. Завжди з рюкзаком. Завжди поздоровкається. Але так, щоб спілкуватися – ні,
– розповіла мешканка будинку.
Інша жінка також підтвердила, що чоловік поводився стримано і тримався осторонь. За її словами, він лише вітався та одразу йшов, не затримуючись для розмов.
"Ми сто разів його бачили. Він такий трошки замкнутий. Коли тут сидимо, він просто привітається і йде. Ніколи не зупинявся і не розмовляв", – зазначила вона.
Мешканка додала, що особисто не була знайома з чоловіком і не бачила моменту нападу, адже вийшла на вулицю вже після того, як сталася трагедія. Сусіди кажуть, що шоковані тим, що сталося, адже чоловік не вирізнявся агресивною поведінкою та не створював конфліктних ситуацій.
Наразі правоохоронці продовжують розслідування і встановлюють усі обставини злочину, а також мотиви нападника.
Що ще відомо про стрільця?
Правоохоронці встановили особу чоловіка, який відкрив стрілянину по людях 18 квітня. Ймовірним нападником виявився Дмитро Васильченков, 1968 року народження, уродженець Москви, який мав українське громадянство.
За попередніми даними, раніше він проживав у Бахмуті, а згодом оселився у столиці. Відомо, що чоловік використовував зареєстровану зброю – карабін, який у 2025 році проходив офіційну перевірку. Також він надавав довідку про психічний стан, що дозволяло йому володіти зброєю. Під час нападу стрілець діяв жорстоко, відкриваючи вогонь по людях на вулиці, а згодом забарикадувався у супермаркеті.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, чоловік стріляв одиночними пострілами впритул, через що у жертв практично не було шансів вижити. Переговори зі стрільцем тривали близько 40 хвилин, однак результату не дали. Після вбивства заручника спецпідрозділ КОРД провів штурм, у ході якого нападника ліквідували.
Паралельно з цим виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований чоловік, що ускладнило роботу екстрених служб. Через неї постраждало немовля.