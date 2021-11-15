Сценарій, вартий фільму: СБУ провела антитерористичні навчання на ВДНГ – видовищні кадри
Джерело:сайт СБУ
Бійці Антитерористичного центру при СБУ успішно провели міжвідомчі тактико-спеціальні навчання. Вони відбулися в Національному комплексі "Експоцентр України" (колишня ВДНГ) у Києві. Підсумки спецслужба оприлюднила 15 листопада.
За легендою, силовики мали звільнити заручників та знешкодити терористів, які їх захопили. Окрім СБУ, в навчаннях також брали участь співробітники Управління державної охорони, Національної гвардії, Національної поліції, ДСНС, ДПСУ та представники органів державної влади.
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Завдання №1 – звільнити дипломата
- Згідно зі сценарієм, терористи захопили в заручники учасників міжнародного форуму.
- Серед бранців опинився й іноземець-високопосадовець, який прибув в Україну з офіційним візитом.
- Для вирішення кризової ситуації бійці створили оперативний штаб і почали налагоджувати переговори зі зловмисниками.
Справжній екшен
Зрештою спецоперація продовжилася силовою фазою. Вона закінчилася звільненням усіх заручників, враховуючи дипломата, та знешкодженням терористів.
Тероризм – це явище, боротьба з яким постійно потребує нових превентивних підходів. Ми вдосконалюємо практичні знання, вміння та навички, робимо висновки, щоб готувати рекомендації для всіх суб'єктів боротьби з тероризмом,
– сказав тимчасовий виконувач обов'язків начальника штабу, заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ Юрій Малашко.
СБУ провела на ВДНГ масштабні навчання / Фото пресслужби СБУ
СБУ тренувалася звільняти заручників та знешкоджувати терористів: відео
"Велика риба", спіймана СБУ
- У Києві СБУ затримала керівника донецької в'язниці-катівні "Ізоляція", заснованої російськими окупантами, – Дениса Куликовського ("Палича"). Це сталося 9 листопада.
- Куликовський відомий своєю причетністю до жорстоких катувань українців у застінках. Колишні бранці згадували його як психопата, вбивцю та садиста.
- Згодом ексв'язень "Ізоляції", журналіст Станіслав Асєєв припустив, що "Палич" цілком міг бути спецагентом українських спецслужб.