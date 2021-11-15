Сценарій, вартий фільму: СБУ провела антитерористичні навчання на ВДНГ – видовищні кадри

Бійці Антитерористичного центру при СБУ успішно провели міжвідомчі тактико-спеціальні навчання. Вони відбулися в Національному комплексі "Експоцентр України" (колишня ВДНГ) у Києві. Підсумки спецслужба оприлюднила 15 листопада.

За легендою, силовики мали звільнити заручників та знешкодити терористів, які їх захопили. Окрім СБУ, в навчаннях також брали участь співробітники Управління державної охорони, Національної гвардії, Національної поліції, ДСНС, ДПСУ та представники органів державної влади.

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Завдання №1 – звільнити дипломата

Згідно зі сценарієм, терористи захопили в заручники учасників міжнародного форуму.

Серед бранців опинився й іноземець-високопосадовець, який прибув в Україну з офіційним візитом.

Для вирішення кризової ситуації бійці створили оперативний штаб і почали налагоджувати переговори зі зловмисниками.

Справжній екшен

Зрештою спецоперація продовжилася силовою фазою. Вона закінчилася звільненням усіх заручників, враховуючи дипломата, та знешкодженням терористів.

Тероризм – це явище, боротьба з яким постійно потребує нових превентивних підходів. Ми вдосконалюємо практичні знання, вміння та навички, робимо висновки, щоб готувати рекомендації для всіх суб'єктів боротьби з тероризмом,

– сказав тимчасовий виконувач обов'язків начальника штабу, заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ Юрій Малашко.

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