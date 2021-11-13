Він повідомив, що "буквально три тижні тому отримав достовірні дані, які шукав півтора року, що "Палич" перебуває у столиці, а у 2019 році перетнув російсько-український кордон".

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Наступного дня Христо (Грозєв – журналіст Bellingcat – 24 канал) мене пов'язав із людиною, яка мала відношення до спецоперації з "Палича" у 2019 році, це колишній співробітник, що зараз не є співробітником спецслужб, який підтвердив, що з ним (Куликовським – 24 канал) певний час працювали,

– продовжив Станіслав Асєєв.

Своєю чергою ведучий поставив уточнююче запитання: "Ви маєте на увазі, що його використовували як агента?" На це журналіст відповів, що "найімовірніше, найімовірніше, сто відсотків – так".

Окрім цього, він додав, що представники засобів масової інформації зараз дуже обережні в оцінках стосовно Куликовського. Оскільки чекають на позицію Служби безпеки України.

Що кажуть у Службі безпеки

У коментарі 24 каналу Речник СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що Іван Баканов на брифінгу після засідання РНБО 10 листопада дав з цього приводу найбільш вичерпний коментар.

Водночас прессекретар Служби безпеки України наголосив, що "інша інформація становить таємницю досудового розслідування та не підлягає розголошенню".

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