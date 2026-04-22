Поліцейські втекли з місця теракту у Києві: за обох підозрюваних внесли заставу

За поліцейських Михайла Дробницького та Анну Дудіну, яких підозрюють у втечі з місця теракту у Києві 18 квітня, внесли заставу. Обом правоохоронцям інкримінують службову недбалість.

Про це у коментарі Суспільному підтвердили в Київській міській прокуратурі.

Що відомо про внесення застави за Михайла Дробницького та Анну Дудіну?

У Київській міській прокуратурі сказали журналістам, що заставу внесли за обох поліцейських – Михайла Дробницького та Анну Дудіну, яких підозрюють у службовій недбалості з тяжкими наслідками під час теракту в Києві.

Суд 21 квітня обрав запобіжні заходи патрульним поліцейським у вигляді тримання під вартою на 60 діб, тобто до 18 червня, з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 гривень.

Прокурори просили про тримання Михайла Дробницького та Анни Дудіної під вартою, побоюючись, що вони перешкоджатимуть слідству, можуть спотворити докази та впливати на свідків.

Як поліцейські пояснювали суду свої дії під час теракту у Києві?