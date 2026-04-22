Поліцейські втекли з місця теракту у Києві: за обох підозрюваних внесли заставу
- За поліцейських Михайла Дробницького та Анну Дудіну, яких підозрюють у втечі з місця теракту у Києві, внесли заставу.
- Їм інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками.
За поліцейських Михайла Дробницького та Анну Дудіну, яких підозрюють у втечі з місця теракту у Києві 18 квітня, внесли заставу. Обом правоохоронцям інкримінують службову недбалість.
Про це у коментарі Суспільному підтвердили в Київській міській прокуратурі.
До теми Двірник "дядя Саша", який загинув у Києві під час теракту, прикривав собою хлопчика від куль
Що відомо про внесення застави за Михайла Дробницького та Анну Дудіну?
У Київській міській прокуратурі сказали журналістам, що заставу внесли за обох поліцейських – Михайла Дробницького та Анну Дудіну, яких підозрюють у службовій недбалості з тяжкими наслідками під час теракту в Києві.
Суд 21 квітня обрав запобіжні заходи патрульним поліцейським у вигляді тримання під вартою на 60 діб, тобто до 18 червня, з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 гривень.
Прокурори просили про тримання Михайла Дробницького та Анни Дудіної під вартою, побоюючись, що вони перешкоджатимуть слідству, можуть спотворити докази та впливати на свідків.
До речі, психологиня Олена Шершньова пояснила в етері 24 Каналу, чому поліцейські втекли з місця подій у критичній ситуації та не виконали свої службові обов'язки. На думку експертки, це був їхній свідомий вибір.
Як поліцейські пояснювали суду свої дії під час теракту у Києві?
Патрульний поліцейський Михайло Дробницький заявив, що не тікав з місця події, а відходив, щоб знайти укриття, адже терорист вів прицільний вогонь, а поліцейські були на відкритій місцевості. Правоохоронець також висловив жаль через те, що сталося.
Поліцейська Анна Дудіна свою провину не визнала та пояснила, що не могла забрати поранену дитину, а стрільця не бачила, тому й не відкривала вогонь у відповідь. Пораненого хлопчика зрештою забрав інший, допоміжний екіпаж поліції, із ним Анна пробула до приїзду медиків.
Варто зазначити, що сама Дудіна зазначала, що не працює патрульною з 2019 року, а обіймає посаду в апараті поліції та в день теракту була залучена до служби як підсилення через кадровий дефіцит. Голова Національної поліції України Іван Вигівський зрештою пояснив, що Анна Дудіна є патрульною поліцейською, але дійсно виконувала інші функції в апараті.
Підозру обом поліцейським оголосили після того, як у мережі з'явилося відео, де вони залишили поранених під час теракту 18 квітня та втекли. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголошував, що обох правоохоронців було відсторонено від роботи, а розслідування ще триває.
Нагадаємо, загалом унаслідок теракту у Голосіївському районі Києва загинуло 7 людей. Також було відомо про 14 постраждалих, серед яких був 12-річний хлопчик.