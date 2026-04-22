Об этом в комментарии Суспильному подтвердили в Киевской городской прокуратуре.

Что известно о внесении залога за Михаила Дробницкого и Анну Дудину?

В Киевской городской прокуратуре сказали журналистам, что залог внесли за обоих полицейских – Михаила Дробницкого и Анну Дудину, которых подозревают в служебной халатности с тяжелыми последствиями во время теракта в Киеве.

Суд 21 апреля избрал меры пресечения патрульным полицейским в виде содержания под стражей на 60 суток, то есть до 18 июня, с возможностью внесения залога в размере 266 240 гривен.

Прокуроры просили о содержании Михаила Дробницкого и Анны Дудиной под стражей, опасаясь, что они будут препятствовать следствию, могут исказить доказательства и влиять на свидетелей.

психолог Елена Шершнева объяснила в эфире 24 Канала, почему полицейские сбежали с места событий в критической ситуации и не выполнили свои служебные обязанности. По мнению эксперта, это был их сознательный выбор.

Как полицейские объясняли суду свои действия во время теракта в Киеве?