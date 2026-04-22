Об этом в комментарии Суспильному подтвердили в Киевской городской прокуратуре.
К теме Дворник "дядя Саша", который погиб в Киеве во время теракта, прикрывал собой мальчика от пуль
Что известно о внесении залога за Михаила Дробницкого и Анну Дудину?
В Киевской городской прокуратуре сказали журналистам, что залог внесли за обоих полицейских – Михаила Дробницкого и Анну Дудину, которых подозревают в служебной халатности с тяжелыми последствиями во время теракта в Киеве.
Суд 21 апреля избрал меры пресечения патрульным полицейским в виде содержания под стражей на 60 суток, то есть до 18 июня, с возможностью внесения залога в размере 266 240 гривен.
Прокуроры просили о содержании Михаила Дробницкого и Анны Дудиной под стражей, опасаясь, что они будут препятствовать следствию, могут исказить доказательства и влиять на свидетелей.
Кстати, психолог Елена Шершнева объяснила в эфире 24 Канала, почему полицейские сбежали с места событий в критической ситуации и не выполнили свои служебные обязанности. По мнению эксперта, это был их сознательный выбор.
Как полицейские объясняли суду свои действия во время теракта в Киеве?
Патрульный полицейский Михаил Дробницкий заявил, что не убегал с места происшествия, а отходил, чтобы найти укрытие, ведь террорист вел прицельный огонь, а полицейские были на открытой местности. Правоохранитель также выразил сожаление из-за того, что произошло.
Полицейская Анна Дудина свою вину не признала и объяснила, что не могла забрать раненого ребенка, а стрелка не видела, поэтому и не открывала огонь в ответ. Раненого мальчика в итоге забрал другой вспомогательный экипаж полиции, с ним Анна пробыла до приезда медиков.
Стоит отметить, что сама Дудина отмечала, что не работает патрульной с 2019 года, а занимает должность в аппарате полиции и в день теракта была привлечена к службе как усиление из-за кадрового дефицита. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский объяснил, что Анна Дудина является патрульной полицейской, но действительно выполняла другие функции в аппарате.
Подозрение обоим полицейским объявили после того, как в сети появилось видео, где они оставили раненых во время теракта 18 апреля и скрылись. Министр внутренних дел Игорь Клименко отмечал, что оба правоохранителя были отстранены от работы, а расследование еще продолжается.
Напомним, что в результате теракта в Голосеевском районе Киева погибли 7 человек. Также было известно о 14 пострадавших, среди которых 12-летний мальчик.