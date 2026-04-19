Треба було одразу застосовувати зброю, – Жуков про дії патрульних
Після теракту в Києві 18 квітня мережу сколихнуло відео із поліцейськими, які залишили в небезпеці дитину. Керівники правоохоронних органів прокоментували подію.
Керівник патрульної поліції Євген Жуков висловився про дії поліцейських. Він засудив їх.
Що кажуть у поліції про те, що правохоронці пішли з місця стрілянини?
Євген Жуков прокоментував дії своїх підлеглих.
Моя думка як людини та як командира підрозділу: треба було одразу застосовувати зброю і ліквідувати. І як людини так само. Тому я теж підтримую ініціативу щодо особистого захисту, зброї й так далі,
– сказав він.
Зверніть увагу! Саме через дії поліцейських, які потрапили на відео, Жуков 19 квітня подав у відставку. Він пояснив, що так буде справедливо. Рішення ухвалив зранку неділі.
На запитання журналістів, як поліцейські пояснюють свій учинок, Євген Жуков сказав: не зорієнтувалися.
Тим часом голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що це був ганебний учинок з боку правоохоронців. І навіть якби це не вийшло в публічний простір, не набуло розголосу, все одно призначили б службове розслідування.