Треба було одразу застосовувати зброю, – Жуков про дії патрульних

Після теракту в Києві 18 квітня мережу сколихнуло відео із поліцейськими, які залишили в небезпеці дитину. Керівники правоохоронних органів прокоментували подію.

Керівник патрульної поліції Євген Жуков висловився про дії поліцейських. Він засудив їх.

Що кажуть у поліції про те, що правохоронці пішли з місця стрілянини?

Євген Жуков прокоментував дії своїх підлеглих.

Моя думка як людини та як командира підрозділу: треба було одразу застосовувати зброю і ліквідувати. І як людини так само. Тому я теж підтримую ініціативу щодо особистого захисту, зброї й так далі,

– сказав він.

Зверніть увагу! Саме через дії поліцейських, які потрапили на відео, Жуков 19 квітня подав у відставку. Він пояснив, що так буде справедливо. Рішення ухвалив зранку неділі.

На запитання журналістів, як поліцейські пояснюють свій учинок, Євген Жуков сказав: не зорієнтувалися.

Тим часом голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що це був ганебний учинок з боку правоохоронців. І навіть якби це не вийшло в публічний простір, не набуло розголосу, все одно призначили б службове розслідування.