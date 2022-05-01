У центрі Києва можна подивитися на знищену техніку окупантів

Трофеї окупантів поповнять фонди Національного військово-історичного музею. Зокрема, новий експонат розмістили перед установою.

Про це розповіли у Національному військово-історичному музеї України. Відтепер вони мають серед експонатів хвіст російського штурмовика Су-25СМ.

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"Нещодавно поблизу музею з'явився новий експонат, який засвідчив не тільки повномасштабне російське вторгнення в Україну, але й героїчний опір агресорам", – зазначили у музеї.

Що відомо про штурмовик

За інформацією журналістських розслідувань, штурмовик Су-25СМ перекинули з авіабази військового аеродрому Черніговки "Вітряк", що на Далекому Сході Росії, до білоруського аеродрому Лунінець.

Зазначили, що окупанти користувалися Су-25СМ з території Білорусі й бомбардували мирні міста та вбивали людей. Штурмовик зробив свій останній виліт з Лунінця. Можливо, саме він атакував Ірпінь і тамтешній військовий шпиталь. Проте Збройним Силам України вдалось ліквідувати ворожу ціль біля села Вишеград Макарівського району, що у Київській області.



Що залишилось від російського штурмовика / Фото Національного військово-історичного музею України

Встановлюють пілота-вбивцю

Наразі невідомо, хто був керманичем Су-25СМ. Проте припускають, що мовиться про командира 120-го змішаного авіаполку полковника Руслан Руднєв.

"Що ми можемо достеменно підтвердити – так це те, що хвостове оперення поповнило фондову колекцію завдяки ентузіазму та кропіткій праці справжнього патріота України, співробітника музею, пошуковця Павла Нетьосова", – зазначили у музеї.

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