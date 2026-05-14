"Не знаємо, скільки ще людей під завалами": у ДСНС розповіли про рятувальну операцію у Києві

Росіяни 14 травня 2026 року завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Києві. Є загиблі та постраждалі, але їхня кількість, на жаль, може зростати. Рятувальна операція досі триває.

Ведучий 24 Каналу Андрій Штангрет перебував на місці влучання. Він зазначив, що поки відомо про вісьмох загиблих. Керівниця пресслужби ДСНС Світлана Водолага розповіла, що триває пошуково-рятувальна операція.

Як триває рятувальна операція на місці атаки у Києві?

Андрій Штангрет підкреслив, що рятувальникам поки складно сказати, скільки часу потрібно, аби витягнути з-під завалів всіх. Відомо, що там може залишатись ще близько 20 людей.

Важливо! Нічна атака по Києву стала однією з наймасштабніших з початку повномасштабного вторгнення. Очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона справилась добре, однак через значне перевантаження техніки та людей влучання, на жаль, все ж були.

За словами керівниці пресслужби ДСНС, серед тіл, які витягнули з-під завалів, невпізнаними залишаються 2.

Остаточно ми не знаємо, скільки людей ще під завалами. 19 людей не виходять на зв’язок, але 2 тіла не впізнані, тому потенційно може бути ще 17 людей під завалами, але це не остаточна цифра. Тому ми працюємо допоки не впевнимося, що під завалами нікого немає,

– сказала вона.

До порятунку людей залучено понад 150 рятувальників, щонайменше 40 одиниць основної та спеціальної техніки, кінологів та психологів. Окрім цього, рятувальники використовують важку інженерну та роботизовану техніку для розбору завалів.

Одне з тіл, яке рятувальники нещодавно дістали з-під завалів, було тіло дитини 2014 року народження.

Фактично з ночі рятувальні роботи не припиняються ні на мить. Наші рятувальники працюють блискавично швидко, адже лік йде на хвилини,

– зазначив ведучий 24 Каналу.

Однак у Києві можливі повторні повітряні тривоги через загрозу обстрілів з боку Росії. Це, на жаль, уповільнює процес розбору завалів, адже рятувальникам доведеться припинити роботу та перейти в безпечне місце.

Що відомо про атаку по Києву 14 травня?

Окупанти в ніч на 14 травня завдали потужного удару по Києву безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього у Дарницькому районі було зруйновано дев'ятиповерховий будинок.

Росіяни атакували різні райони Києва. Зокрема було влучання у 20 місцях. Є пошкодження житлових будинків, школи та ветеринарної клініки.

Росія під час нічної атаки по Києву використала безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Унаслідок цього є значна кількість загиблих по та постраждалих.