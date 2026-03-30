У Києві знайшли нерозірвану частину дрона: де виявили боєприпас
30 березня, 09:46
У Києві знайшли нерозірвану частину дрона: де виявили боєприпас

Данило Муринський
Основні тези
  • У Києві поліція виявила нездетоновану частину безпілотника.
  • Правоохоронці обмежили доступ до місця знахідки та закликали громадян бути обережними.

У Києві поліція виявила нездетоновану частину невідомого безпілотника. Правоохоронці вже працюють на місці, а громадян закликали бути обережними.

Нездетонований боєприпас лежав у лісопарковій зоні. Про це повідомила поліція.

Дивіться також Били "Кинджалом" і майже 450 "Шахедами": як ППО відбила ворожий терор 

Що відомо про знайдений боєприпас?

За інформацією поліції Києва, бойову частину дрона помітили у Дніпровському районі поблизу Подільсько-Воскресенського моста.

Правоохоронці одразу прибули на місце знахідки, а також обмежили доступ до небезпечної території.

Поліція виявила нерозірвану частину БпЛА / Фото поліції

Сьогодні близько 09:00 вибухотехніки столичної поліції здійснюватимуть контрольований підрив снаряду на місці. Звук вибуху, який можуть почути кияни, загрози не становить,
– зазначили в поліції.

Нагадаємо, що Росія в ніч на 30 березня атакувала Україну ракетами та "Шахедами", завдавши ударів на 7 локаціях. Українська ППО збила або подавила 150 ворожих БпЛА.

Що ще відомо про знайдені уламки БпЛА та ракет у Києві?

  • Російські війська атакували Київ ударними безпілотниками ввечері 18 березня, уламки дрона впали на дах і пошкодили стіну торгового центру.

  • Вранці 16 березня Росія атакувала Київ БпЛА. Уламки ворожих дронів упали у кількох районах міста, зокрема у Шевченківському районі біля Монумента Незалежності.

  • В Києві водолази ДСНС вилучили з річки частини російської ракети, якою ворог атакував столицю. Уламки, що залишаються у водоймах після обстрілів, становлять серйозну загрозу для людей.