У Києві знайшли нерозірвану частину дрона: де виявили боєприпас
У Києві поліція виявила нездетоновану частину невідомого безпілотника. Правоохоронці вже працюють на місці, а громадян закликали бути обережними.
Нездетонований боєприпас лежав у лісопарковій зоні. Про це повідомила поліція.
Що відомо про знайдений боєприпас?
За інформацією поліції Києва, бойову частину дрона помітили у Дніпровському районі поблизу Подільсько-Воскресенського моста.
Правоохоронці одразу прибули на місце знахідки, а також обмежили доступ до небезпечної території.
Поліція виявила нерозірвану частину БпЛА / Фото поліції
Сьогодні близько 09:00 вибухотехніки столичної поліції здійснюватимуть контрольований підрив снаряду на місці. Звук вибуху, який можуть почути кияни, загрози не становить,
– зазначили в поліції.
Нагадаємо, що Росія в ніч на 30 березня атакувала Україну ракетами та "Шахедами", завдавши ударів на 7 локаціях. Українська ППО збила або подавила 150 ворожих БпЛА.
Що ще відомо про знайдені уламки БпЛА та ракет у Києві?
Російські війська атакували Київ ударними безпілотниками ввечері 18 березня, уламки дрона впали на дах і пошкодили стіну торгового центру.
Вранці 16 березня Росія атакувала Київ БпЛА. Уламки ворожих дронів упали у кількох районах міста, зокрема у Шевченківському районі біля Монумента Незалежності.
В Києві водолази ДСНС вилучили з річки частини російської ракети, якою ворог атакував столицю. Уламки, що залишаються у водоймах після обстрілів, становлять серйозну загрозу для людей.