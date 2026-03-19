В Києві водолази вилучили з річки залишки російської ракети, яка днями атакувала місто
- В Києві водолази ДСНС вилучили з річки уламки російської ракети, якою ворог атакував столицю.
- Металеві уламки, що залишаються у водоймах після обстрілів, становлять серйозну загрозу для людей.
В акваторії річки в Києві тривають роботи з очищення після ворожих атак. Уламки ракети потрапила туди під час атаки на Київ нещодавно.
Саме ці уламки дронів були безпечними та не несли жодної загрози. Про це повідомили в ДСНС.
Що відомо про уламки дрона у річці в Києві?
Рятувальники наголосили на небезпеці подібних предметів, що можуть залишатися у водоймах після обстрілів.
Як зазначають у ДСНС, металеві уламки, приховані під водою, становлять серйозну загрозу для людей, які можуть випадково натрапити на них під час купання чи відпочинку.
Уламки російської ракети у річці в Києві / Фото ДСНС:
Будьте уважні! Якщо помітили вибухонебезпечні чи підозрілі предмети – не підходьте, не чіпайте та негайно повідомте в служби 101 або 112.
Що відомо про атаку ворога 19 березня?
У ніч проти 19 березня Росія здійснила атаку ударними безпілотниками по Україні, запустивши 133 БпЛА. З них близько 70 – типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість цілей, однак зафіксовані влучання та падіння уламків. Це призвело до пошкоджень інфраструктури, перебоїв з електропостачанням і постраждалих серед цивільного населення в кількох регіонах.
Одеса зазнала масованої атаки. Внаслідок чого в місті працювали сили ППО та фіксувалися численні вибухи й пошкодження цивільної інфраструктури, повідомляють в Одеській ОВА та МВА. За попередніми даними, удари призвели до руйнувань житлових будинків у різних районах, виникнення пожеж і поранень серед мирних мешканців.
Також Росія атакувала Львів дроном, який був збитий силами ППО. Однак його уламки впали на територію Головного управління СБУ у Львівській області, спричинивши пошкодження будівлі без жертв і постраждалих.