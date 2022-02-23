Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд проведе ще одну експертизу

У Переяславському міському районному суді 21 лютого відбулося чергове засідання щодо вбивства п'яними поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова. За рішенням судді, проведуть додаткові слідчі дії.

Мовиться про повторну балістичну експертизу – дослідження вогнепальної зброї. Такого рішення вимагав адвокат одного з обвинувачених Віктор Чевгуз.

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Претензії адвоката

Захисник Івана Приходька, якого звинувачують у вбивстві дитини заявив, що попереднє дослідження Київського науково-дослідний інститут судових експертиз було непрофесійним.

За словами Чевгуза, експертиза не дає відповіді на запитання, хто з усіх чотирьох обвинувачених влучив у Кирила.

Я розумію, що родині хлопчика хочеться "стратити-помилувати". Кого? Обвинувачених четверо, а куля одна. Влучив у хлопчика один. І один повинен і відповідати,

– заявив адвокат.

Пояснення прокурора

Прокурор Сергій Самчук запевнив, що експертиза буде поглибленою. Він зазначив, що наразі експерти ознайомилися з матеріалами справи й звернулись по додаткові.

"Це уточнювальні питання щодо точного зросту деяких обвинувачених. У справі вказали середні показники, є анкета, де вказують показники від і до. Для точнішого результату необхідні чіткі дані, сьогодні ми відповідне рішення прийняли", – пояснив прокурор.

Реакція бабусі вбитого хлопчика

За словами Олександри, суд попросив у СІЗО, де перебуває Іван Приходько, надати точні дані зросту обвинуваченого. Однак з'ясували, що інформацію вказали приблизно.

"І тепер суд постановив, щоб ДБР приїхали в СІЗО і поміряли зріст Приходька. Це взагалі дурдом. Чевгуз затягує справу. Він хоче довести, що це не Іван убив дитину. Бо тільки Івану інкримінують вбивство з необережності. Виходить, дитину вбили, а він хоче довести, що ніхто не вбив", – сказала Олександра.

Вбивство Кирила Тлявова: коротко

Трагедія трапилася 31 травня 2019 року в Переяславі, що на Київщині.

Правоохоронець Приходько з друзями відпочивав у родичів іншого обвинувачуваного Володимира Петровця.

Вони стріляли у металеві бляшанки. Це відбувалося за 150 метрів від дитячого майданчика. Вони виставили свої мішені навпроти ділянки, де перебували люди.

Поліцейські стріляли й влучили у голову 5-річному Кирилу Тлявову. Він перебував за 80 метрів від них. Пізніше стало відомо, що куля потрапила у камінь, зрикошетила й пролетіла ще 33 метри до дитини.

Важко пораненого Кирила привезли до лікарні, але він помер 3 червня. З 2019 року триває розслідування.

Через злочин люди вимагали відставки тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Наступне засідання запланували провести 20 березня.