У міністерстві розповіли, що 2-річний Богдан Уніченко, якого навесні правоохоронці відшукали у Київській області після того, як він загубився, прийшов на святкування Дня поліції. Однак журналісти зауважили, що під цим дописом зникають коментарі громадян.

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Українці пам'ятають Кирила Тлявова

У соцмережах МВС України користувачі вирішили нагадати про 5-річного Кирила Тлявова, якого смертельно поранили з вогнепальної зброї.

До трагедії причетні четверо чоловіків:

двоє вже колишніх співробітників поліції;

неповнолітній син одного з них;

їхній товариш.

Поліцейські перебували поза службою в стані алкогольного сп'яніння та вирішили постріляти заради розваги. Суди по цій справі йдуть досі.

Українці пам'ятають 5-річного Кирила Тлявова:

У МВС видаляють коментарі та банять

Представники ЗМІ звернули увагу, що в міністерстві видаляють коментарі та банять користувачі, які нагадують про трагедію у Переяславі-Хмельницькому.



За 8 хвилин три коментаря про Кирила Тлявова зникли / Скриншот НВ