У міністерстві розповіли, що 2-річний Богдан Уніченко, якого навесні правоохоронці відшукали у Київській області після того, як він загубився, прийшов на святкування Дня поліції. Однак журналісти зауважили, що під цим дописом зникають коментарі громадян.
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Українці пам'ятають Кирила Тлявова
У соцмережах МВС України користувачі вирішили нагадати про 5-річного Кирила Тлявова, якого смертельно поранили з вогнепальної зброї.
До трагедії причетні четверо чоловіків:
- двоє вже колишніх співробітників поліції;
- неповнолітній син одного з них;
- їхній товариш.
Поліцейські перебували поза службою в стані алкогольного сп'яніння та вирішили постріляти заради розваги. Суди по цій справі йдуть досі.
Українці пам'ятають 5-річного Кирила Тлявова:
У МВС видаляють коментарі та банять
Представники ЗМІ звернули увагу, що в міністерстві видаляють коментарі та банять користувачі, які нагадують про трагедію у Переяславі-Хмельницькому.
За 8 хвилин три коментаря про Кирила Тлявова зникли / Скриншот НВ