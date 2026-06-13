У Києві знайшли вбитими двох іноземців, які грабували квартири після обстрілів
У Деснянському районі столиці поліцейські затримали вихідця з Кавказу, який застрелив двох співгромадян. Вбитих підозрювали у здійсненні крадіжок.
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення. Подробиці вбивства повідомила поліція Києва.
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Що відомо про вбивство у Деснянському районі?
Зловмисник, який працював на СТО, вбив з пістолета двох своїх знайомих земляків та втік з місця події. Днями, близько 22:00 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що на території гаражного кооперативу був знайдений чоловік з вогнепальними пораненнями в голову та груди.
Постраждалого госпіталізували, проте невдовзі він помер. Поліція встановила, що стрілянина відбувалась в гаражі. Всередині правоохоронці знайшли ще одного вбитого з вогнепальними ранами.
Як з'ясували поліцейські, зловмисник виявився майстром на СТО. Він розстріляв двох своїх знайомих земляків, віком 36 та 51 рік, з двох видів зброї та втік з місця злочину.
Що відомо про вбитих?
Того вечора між ними відбувся конфлікт. Його причиною стали гроші, а саме прибуток від крадіжок, як повідомив начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.
Чоловіки з пістолетом прийшли до свого співвітчизника з претензіями. Проте в ході конфлікту той вихопив зброю та вбив обох.
Обидва загиблих промишляли по квартирах під час блекаутів після обстрілів, користуючись безпорадним становищем українців. До речі, пістолет – знаряддя злочину – вони теж поцупили в одній з квартир,
– заявив Нєбитов.
Оперативники карного розшуку йшли слідом за підозрюваним та виявили на території лісосмуги у Деснянському районі два види зброї, якими здійснювався злочин. Правоохоронці затримали зловмисника в орендованій квартирі на правому березі столиці.
Ним виявився 35-річний іноземець. Йому вручили підозру за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, про підозру в умисному вбивстві двох осіб.
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