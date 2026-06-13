Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Подробности убийства сообщила полиция Киева.

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Что известно об убийстве в Деснянском районе?

Злоумышленник, работавший на СТО, убил из пистолета двух своих знакомых земляков и скрылся с места происшествия. На днях, около 22:00, в полицию поступило сообщение о том, что на территории гаражного кооператива был найден мужчина с огнестрельными ранениями в голову и грудь.

Пострадавшего госпитализировали, однако вскоре он скончался. Полиция установила, что стрельба произошла в гараже. Внутри правоохранители обнаружили еще одного убитого с огнестрельными ранениями.

Как выяснили полицейские, злоумышленник оказался мастером на СТО. Он расстрелял двух своих знакомых земляков, в возрасте 36 и 51 года, из двух видов оружия и скрылся с места преступления.

Что известно об убитых?

В тот вечер между ними произошел конфликт. Его причиной стали деньги, а именно доход от краж, как сообщил начальник криминальной полиции Андрей Небитов.

Мужчины с пистолетом пришли к своему соотечественнику с претензиями. Однако в ходе конфликта тот выхватил оружие и убил обоих.

Оба погибших грабили квартиры во время отключений электричества после обстрелов, пользуясь беспомощным положением украинцев. Кстати, пистолет – орудие преступления – они тоже украли в одной из квартир,

– заявил Небитов.

Оперативники уголовного розыска следовали за подозреваемым и обнаружили на территории лесополосы в Деснянском районе два вида оружия, с помощью которых было совершено преступление. Правоохранители задержали злоумышленника в съемной квартире на правом берегу столицы.

Им оказался 35-летний иностранец. Ему вручили подозрение по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, о подозрении в умышленном убийстве двух человек.

Криминальные новости Киева

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В Дарницком районе Киева произошла стрельба возле многоэтажки. Мужчина ходил по двору жилого дома и стрелял.