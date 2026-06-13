До суду надіслали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Що відомо про затримку наркодилера?

Чоловік у своєму домі зберігав багато видів наркотиків та психотропних речовин. Він влаштовував чоловічі вечірки, на яких і продавав препарати з рук в руки своїм знайомим.

Гості вживали "товар", після чого перевдягались у жіночі речі. Під час обшуку правоохоронці виявили 1,5 кілограма канабісу, 1 кілограм психотропної речовини кетамін, галюциногенні гриби, МДМА, амфетамін та 150 марок психотропної речовини LSD.



Правоохоронці вилучили в чоловіка 2,5 кілограми заборонених речовин / Фото Київської міської прокуратури

Шевченківська окружна прокуратура повідомила 50-річному мешканцю Києва про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України про незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.



Чоловікові загрожує до 12 років ув'язнення за зберігання наркотиків / Фото Київської міської прокуратури

Боротьба з наркотиками в Україні

Пенсіонерка з Чернігівщини була визнана винною у незаконному вирощуванні трьох кущів коноплі. Суд закрив кримінальне провадження, але жінка мала сплатити штраф та знищити вилучені рослини.

На Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві військовослужбовця ЗСУ. Попередньо, на зустрічі з потерпілим вона підсипала до алкоголю метадон.