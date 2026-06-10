Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, зазначивши, що жертв підозрювані шукали біля київських вокзалів серед соціально незахищених верств населення.

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У Києві людей споювали й змушувати працювати безоплатно

В полі зору підозрюваних опинялися безробітні та безхатченки. Користуючись складною життєвою ситуацією, вони пропонували цим людям роботу на деревообробному підприємстві, обіцяючи також надати житло і забезпечити харчуванням.

Насправді потерпілим доводилось працювати безоплатно та жити в приміщеннях, що не мають жодних умов. Гроші за вироблену у цеху деревину організатори бізнесу забирали собі,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

У потерпілих відбирали документи, їм заборонялось виходити за межі території, де вони проживали. Ба більше – людей намагалися зробити покірнішими, тому регулярно споювали алкоголем. В організованій схемі кожен учасник виконував різні функції. Хтось займався пошуком на вокзалах нових "працівників", інший транспортував їх у цех, а хтось мав перебувати безпосередньо там і стежити за людьми.

За непокору та бажання піти потерпілих били. Наразі встановлено 11 людей, яких примусом та погрозами примушували безплатно працювати, змушуючи жити в жахливих умовах,

– зауважили в Офісі Генпрокурора.

Наразі встановлюються інші можливі жертви таких "роботодавців". Чотирьом особам повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави від 200 до 800 тисяч гривень. Досудове розслідування проводять слідчі Дарницького УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводу міграційної поліції.

У Києві четверо осіб отримали підозру у торгівлі людьми / Фото: Офіс Генпрокурора

Привласнювали житло померлих: у Києві викрили банду за участю екссудді

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці викрили злочинну організацію, яка заволоділа 5 квартирами у Києві та Одесі. Прокуратура повідомила про підозру шістьом учасникам схеми, яка спеціалізувалися на махінаціях із нерухомістю. Серед підозрюваних: колишній голова одного із судів Київської області, керівник підрозділу Державної виконавчої служби Мін'юсту, двоє адвокатів і ще двоє цивільних.



Підозрювані обирали квартири померлих або тривало відсутніх власників, виготовляли на них підроблені правовстановлюючі документи, вписуючи підставних "боржників", одночасно з цим складали фіктивні договори позики на мільйонні суми. Підозрюваний суддя забезпечував необхідні рішення, а керівник виконавчої служби – відкриття проваджень і звернення про стягнення на квартири.

Як насділок – право власності на нерухомість переходило до учасників злочинної організації або на осіб з їх кола. Надалі квартири перепродавали третім особам, які могли не знати про їхнє злочинне походження.