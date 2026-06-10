Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, отметив, что жертв подозреваемые искали возле киевских вокзалов среди социально незащищенных слоев населения.

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В Киеве людей спаивали и заставляли работать бесплатно

В поле зрения подозреваемых оказывались безработные и бездомные. Пользуясь сложной жизненной ситуацией, они предлагали этим людям работу на деревообрабатывающем предприятии, обещая также предоставить жилье и обеспечить питанием.

На самом деле пострадавшим приходилось работать бесплатно и жить в помещениях, не имеющих никаких условий. Деньги за произведенную в цехе древесину организаторы бизнеса забирали себе,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

У пострадавших отбирали документы, им запрещалось выходить за пределы территории, где они проживали. Более того – людей пытались сделать более покорными, поэтому регулярно спаивали алкоголем. В организованной схеме каждый участник выполнял различные функции. Кто-то занимался поиском на вокзалах новых "работников", другой транспортировал их в цех, а кто-то должен был находиться непосредственно там и следить за людьми.

За неповиновение и желание уйти пострадавших били. Сейчас установлено 11 человек, которых принуждением и угрозами заставляли бесплатно работать, заставляя жить в ужасных условиях,

– отметили в Офисе Генпрокурора.

Сейчас устанавливаются другие возможные жертвы таких "работодателей". Четырем лицам сообщено о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога от 200 до 800 тысяч гривен. Досудебное расследование проводят следователи Дарницкого УП ГУНП в городе Киеве при оперативном сопровождении миграционной полиции.

В Киеве четверо человек получили подозрение в торговле людьми / Фото: Офис Генпрокурора

Присваивали жилье умерших: в Киеве разоблачили банду с участием экс-судьи

Напомним, ранее сообщалось, что в столице разоблачили преступную организацию, которая завладела 5 квартирами в Киеве и Одессе. Прокуратура сообщила о подозрении шести участникам схемы, которая специализировались на махинациях с недвижимостью. Среди подозреваемых: бывший председатель одного из судов Киевской области, руководитель подразделения Государственной исполнительной службы Минюста, двое адвокатов и еще двое гражданских.



Подозреваемые выбирали квартиры умерших или длительно отсутствующих владельцев, изготавливали на них поддельные правоустанавливающие документы, вписывая подставных "должников", одновременно с этим составляли фиктивные договоры займа на миллионные суммы. Подозреваемый судья обеспечивал необходимые решения, а руководитель исполнительной службы – открытие производств и обращение о взыскании на квартиры.

Как насдельник – право собственности на недвижимость переходило к участникам преступной организации или на лиц из их круга. В дальнейшем квартиры перепродавали третьим лицам, которые могли не знать об их преступном происхождении.