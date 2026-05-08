Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По данным СМИ, речь идет именно об экс-судье Алексее Тандыре.

Как действовала схема, в которой участвовал Тандыр?

Руслан Кравченко отметил, что Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 6 участникам преступной организации, которая специализировалась на махинациях с недвижимостью.

Среди подозреваемых: бывший председатель одного из судов Киевской области, который ранее был обвинен в смертельном ДТП на блокпосте, руководитель подразделения Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, двое адвокатов и еще двое гражданских лиц.

По данным следствия, участники схемы выбирали квартиры умерших или длительно отсутствующих владельцев – такие объекты снижали риск быстрого разоблачения. На них изготавливали поддельные правоустанавливающие документы, вписывая подставных "должников", и параллельно составляли фиктивные договоры займа на миллионы гривен,

– отметил генеральный прокурор.

По словам Кравченко, подозреваемый судья, то есть Тандыр, обеспечивал нужные решения, а руководитель исполнительной службы – открытие производств и обращения о взыскании на квартиры.

В результате право собственности на недвижимость переходило к участникам преступной организации или связанных с ними лиц. В дальнейшем квартиры перепродавали третьим лицам, которые могли не знать об их преступном происхождении.

"Следствие установило, что участники организации завладели 5 квартирами в Киеве и Одессе. Еще одну квартиру не успели присвоить, потому что схема была разоблачена", – отметил Руслан Кравченко.

Генпрокурор отметил, что сейчас всем участникам сообщили о подозрении:

четырем из них инкриминируют участие в преступной организации, мошенничество, совершенное повторно преступной организацией в особо крупных размерах, а также законченное покушение на мошенничество;

двое других подозреваются в создании преступной организации.

В Киеве разоблачили банду, которая проводила махинации с жильем и в которой участвовал экс-судья Алексей Тандыр / Фото из телеграм-канала Руслана Кравченко

Подозреваемым уже избрали меры пресечения, в частности судье – безальтернативное содержание под стражей.

В рамках производства правоохранители провели обыски в суде, подразделениях государственной исполнительной службы, у нотариусов, по месту жительства, работы и в автомобилях подозреваемых. Изъяты судебные дела, документы исполнительных производств и другие доказательства.

Те, кто пытался использовать закон как инструмент ограбления, сами оказались перед законом. Работаем дальше,

– заверил Кравченко.

Кстати, журналисты 24 Канала делали огромное расследование в отношении экс-судьи Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца в Киеве. Расследователям удалось выявить, какие секреты имел Тандыр, а также судебные решения, которые тот принимал.

Что известно о деле Тандыра и сбитии нацгвардейца?

В ночь на 26 мая 2023 года на въезде в Киев со стороны Житомира председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил на блокпосту военнослужащего Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм нацгвардеец погиб на месте.

После аварии судья отказался проходить проверку на алкоголь и наркотики, поэтому суд разрешил принудительное отобрание биологических образцов. Тандыру сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения и взяли под стражу без права залога.

В июле 2023 года в ГБР сообщили, что одна из экспертиз подтвердила пребывание судьи в состоянии алкогольного опьянения во время аварии. Впоследствии дело передали в суд.

Семья погибшего военного подала гражданские иски о возмещении компенсации. В августе 2024 года Высший совет правосудия уволил Тандыра с должности судьи Макаровского районного суда.

Стоит отметить, что в феврале 2026 года Киевский апелляционный суд уменьшил залог для экс-судьи Алексея Тандыра со 120 миллионов гривен до 20 миллионов. Сам Тандыр просил суд отпустить его из СИЗО под личные обязательства.