Злочин міг бути скоєний за вказівками спецслужб Росії. Про це 5 червня повідомила Національна поліція України.

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Що відомо про вбивство військового?

Поліція дізналась про смерть 27-річного військовослужбовця ЗСУ від жительки Житомира. Власниця оселі, яку він орендував, виявила його тіло у квартирі. Попередньо експерти встановили, що причиною смерті чоловіка стало отруєння.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство. Вони вилучили з місця події, зокрема, посуд, де залишилась порошкоподібна речовина, а тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.

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Далі правоохоронці встановили, що до злочину причетна 17-річна жителька Бердичева. Її затримали за місцем проживання.

За даними слідства, у травні дівчина спілкувалась, ймовірно, із представником спецслужб Росії через телеграм-канал. За його вказівкою, кажуть у Нацполіції, вона отримала посилку з нібито метадоном через поштомат. Після цього куратор дав їй завдання познайомитися з військовослужбовцем.

Фігурантка погодилася та пішла з новим знайомим до орендованого ним помешкання. Там вона підсипала до алкоголю заздалегідь підготовлений наркотик, а коли чоловік втратив свідомість – пішла геть,

– повідомили у Нацполіції.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру неповнолітній та обрання їй запобіжного заходу.

Зазначається, що раніше зловмисниця вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркозлочини та злочини проти громадської безпеки.

Нагадаємо, 2 червня у Фастівському районі Київщини військовослужбовець вбив двох людей та поранив ще одного чоловіка. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення