Вибухи у Києві: на місто налетіли БпЛА і балістика
- Уночі 26 лютого Київ атакували ударні безпілотники та балістичні ракети.
- Повітряна тривога триває з 03:31, працюють сили ППО.
Ворог атакував із повітря Київ уночі 26 лютого. Пролунали вибухи.
Російська армія застосувала балістику та ударні БпЛА. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, у частині областей – тривога: куди летять ворожі БпЛА
Що відомо про атаку на Київ 26 лютого та її наслідки?
Уночі 26 лютого російська армія запустила свої ударні безпілотники на Київ. А також застосувала балістичні ракети. Цю інформацію оприлюднювали Повітряні сили та КМВА.
Вибухи у столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
– написав міський голова Віталій Кличко.
Повітряна тривога триває з 03:31. Раніше військові та монітори попереджали про загрозу масованої атаки. Є інформація про перебування у повітрі кількох бортів стратегічної авіації Росії.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.