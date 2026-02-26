Вибухи у Києві: на місто налетіли БпЛА і балістика

Ворог атакував із повітря Київ уночі 26 лютого. Пролунали вибухи.

Російська армія застосувала балістику та ударні БпЛА. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, у частині областей – тривога: куди летять ворожі БпЛА

Що відомо про атаку на Київ 26 лютого та її наслідки?

Уночі 26 лютого російська армія запустила свої ударні безпілотники на Київ. А також застосувала балістичні ракети. Цю інформацію оприлюднювали Повітряні сили та КМВА.

Вибухи у столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

– написав міський голова Віталій Кличко.

Повітряна тривога триває з 03:31. Раніше військові та монітори попереджали про загрозу масованої атаки. Є інформація про перебування у повітрі кількох бортів стратегічної авіації Росії.

