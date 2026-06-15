Київ масовано атакують БпЛА і балістика: лунають вибухи, працює ППО

Росія застосувала проти Києва вночі 15 червня ударні безпілотники та ракети. Прогриміла серія вибухів.

КМВА повідомила про роботу ППО. 24 Канал інформує, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки Тривога у Києві та низці областей – Росія масовано атакує з повітря: де зараз небезпечно

Що відомо про масовану атаку на Київ 15 червня?

У Києві оголосили повітряну тривогу о 00:38 вночі 15 червня. Російська армія спершу скерувала на столицю України ударні безпілотники – за підрахунками моніторингових спільнот, тільки у першій хвилі їх було близько 50.

Після 1 ночі ворог застосував балістичне озброєння з різних напрямків, зокрема й "Циркони" з півдня. Багато сильних вибухів прогриміли у місті. Влада повідомила про роботу сил Протиповітряної оборони.

Відомо також, що у повітрі перебувають російські "Тушки", які вже здійснили пускові маневри. Тобто крилаті ракети Х-101 так само можуть летіти у бік Києва.

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Яка є інформація про наслідки обстрілу Києва?

Щодо наслідків КМВА та міський голова Віталій Кличко повідомляли, що у Подільському районі загорівся приватний будинок та сталося займання у триповерховому будинку.

В Оболонському районі горять авто, за іншою адресою – пожежа у нежитловій будівлі. Виклики медиків фіксують у Подільський та Печерський райони.

Також у деяких районах столиці – перебої з електропостачанням. Загалом вже є наслідки щонайменше на 7 локаціях. Підтверджено 1 постраждалого. Атака триває.