КМВА повідомила про роботу ППО. 24 Канал інформує, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки Тривога у Києві та низці областей – Росія масовано атакує з повітря: де зараз небезпечно

Що відомо про масовану атаку на Київ 15 червня?

У Києві оголосили повітряну тривогу о 00:38 вночі 15 червня. Російська армія спершу скерувала на столицю України ударні безпілотники – за підрахунками моніторингових спільнот, тільки у першій хвилі їх було близько 50.

Після 1 ночі ворог застосував балістичне озброєння з різних напрямків, зокрема й "Циркони" з півдня. Багато сильних вибухів прогриміли у місті. Влада повідомила про роботу сил Протиповітряної оборони.

Відомо також, що у повітрі перебувають російські "Тушки", які вже здійснили пускові маневри. Тобто крилаті ракети Х-101 так само можуть летіти у бік Києва.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Яка є інформація про наслідки обстрілу Києва?

Щодо наслідків КМВА та міський голова Віталій Кличко повідомляли, що у Подільському районі загорівся приватний будинок та сталося займання у триповерховому будинку.

В Оболонському районі горять авто, за іншою адресою – пожежа у нежитловій будівлі. Виклики медиків фіксують у Подільський та Печерський райони.

Також у деяких районах столиці – перебої з електропостачанням. Загалом вже є наслідки щонайменше на 7 локаціях. Підтверджено 1 постраждалого. Атака триває.