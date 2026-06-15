КМВА сообщила о работе ПВО. 24 Канал сообщает о том, что нам известно на данный момент.

Хронология атаки Тревога в Киеве и ряде областей – Россия массированно атакует с воздуха: где сейчас опасно

Что известно о массированной атаке на Киев 15 июня?

В Киеве объявили воздушную тревогу в 00:38 ночи 15 июня. Российская армия сначала направила на столицу Украины ударные беспилотники – по подсчетам мониторинговых сообществ, только в первой волне их было около 50.

После 1 часа ночи враг применил баллистическое вооружение с разных направлений, в том числе и "Цирконы" с юга. В городе прогремело много сильных взрывов. Власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

Известно также, что в воздухе находятся российские "Тушки", которые уже совершили пусковые маневры. То есть крылатые ракеты Х-101 также могут лететь в сторону Киева.

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Какая есть информация о последствиях обстрела Киева?

О последствиях КГВА и мэр Виталий Кличко сообщали, что в Подольском районе загорелся частный дом и произошло возгорание в трехэтажном здании.

В Оболонском районе горят автомобили, по другому адресу – пожар в нежилом здании. Вызовы медиков фиксируются в Подольском и Печерском районах.

Также в некоторых районах столицы – перебои с электроснабжением. В целом уже зафиксированы последствия как минимум в 7 местах. Подтвержден 1 пострадавший. Атака продолжается.