Частина Київщини залишилась без газу внаслідок ворожого обстрілу
- Через нічний обстріл на Обухівщині без газу залишилися 6 населених пунктів.
- Фахівці прогнозують відновлення газопостачання протягом двох діб, а комунальники працюють над відновленням теплоносія.
Унаслідок нічного обстрілу на Обухівщині тимчасово зупинено газопостачання у 6 населених пунктах та опалення у багатоквартирних будинках. Загалом без послуг залишилося понад 27 тисяч абонентів.
Київщина продовжує оговтуватися від нічного обстрілу. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що частина області залишилась без газу.
Що відомо про припинення газопостачання?
Внаслідок нічної атаки на Обухівщині без газопостачання залишилися 6 населених пунктів: Українка, Верем'я, Жуківці, Трипілля, Халеп'я та Щербаківка. Загалом це торкнулося 7 911 абонентів, більшість з яких проживає в Українці. Фахівці прогнозують відновлення газопостачання протягом двох діб.
Через обстріли в Українці тимчасово припинено теплопостачання у 62 багатоквартирних будинках для 8 367 абонентів. Частково опалення відсутнє й в Обухові: пошкоджена котельня, опалення припинено у 64 будинках для 9 689 абонентів. Комунальники працюють над відновленням теплоносія.
У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах загалом знеживлено близько 4 600 абонентів, енергетики працюють над підключенням. Водночас послуги централізованого водопостачання в усіх громадах області надаються у штатному режимі.
Масована атака по Україні: останні новини
Росія здійснила масовану атаку на Київ та Київську область 14 березня, використавши близько 500 засобів повітряного нападу. Українські сили ППО збили 100% крилатих ракет і більшість дронів, але є загиблі та поранені внаслідок атаки.
У ДПСУ поділилися, що один з "Шахедів" був збитий прикордонниками на Північно-Слобожанському напрямку. Дрон впав за 30 метрів від мобільної вогневої групи.
Відомо, що Польща підіймала винищувачі через масовану ракетну атаку Росії по Україні, зокрема для контролю ситуації біля кордонів. Рішення було пов'язане з активністю російської дальньої авіації, а наземні системи протиповітряної оборони перевели у стан найвищої готовності.