За Харковом – уся Україна: Кличко – про загрозу вторгнення Росії

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на чутки про імовірне вторгнення росіян у Харків та їхні плани окупувати місто. Він наголосив, що переконаний – такий сценарій ніколи не стане реальністю.

Очільник українського міста додав, що сам зробить усе від нього залежне, аби жоден із прикордонних регіонів не став легкою здобиччю для ворога. Задля цього усі повинні працювати на спільний результат.

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Україна – єдина

Мер Києва підкреслив, що Харків та Харківщина є невід'ємними частинами України, а тому ніколи не залишаться наодинці із загрозою з боку північного сусіда.

Як голова Асоціації міст України, від її імені хочу висловити місту Харкову та всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом – уся Україна!

– сказав Кличко.

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Мер також нагадав, що в потенційній зоні небезпеки перебувають не лише Харківщина, але й такі прикордонні області, як Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина. Відтак, перейматися їхньою безпекою та обороноздатністю також повинна уся країна.

Тому аби зберегти її цілісною, вважає Кличко, необхідні чітка координація дій, спільна робота та єдина позиція місцевої йцентральної влади.

З цією метою він ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України 28 січня у Києві. Його присвятять підготовці заходів з організації територіальної оборони кожної області, міста та містечка.



"Єдність, витримка і спокій, взаємодопомога та взаємопідтримка – головне в час таких складних випробувань для країни. І ми з честю подолаємо виклики! Усі разом!

Слава Україні!" – переконливо зазначив Кличко.

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Мер Києва заявив, що Німеччина втратила зв'язок з реальністю і зрадила Україну.

Зокрема, його розлютила заява колишнього командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха щодо нібито "втраченого для України Криму" та неможливості для нашої держави вступу в НАТО через "несуверенність".

Також Кличка обурили слова прем'єра Баварії Маркуса Зьодера про те, що Росія буцімто не є ворогом Європи, а тому санкції щодо неї треба скасувати.

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Текст публікації Віталія Кличка:

Друзі! На тлі обговорення останніми днями заяв щодо, нібито, ймовірного захоплення російським агресором Харкова, як голова Асоціації міст України, від її імені хочу висловити місту Харкову та всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом – уся Україна!

Окрім Харківщини, прикордонними є Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина та деякі інші регіони, що межують з Росією. Питання їхньої безпеки та обороноздатності – це питання безпеки й усіх інших регіонів України.



Сьогодні для захисту української держави вкрай важливі чітка координація дій, спільна робота та єдина позиція місцевої влади та центральної!

Тому я ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України, на якому обговоримо заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка. Це засідання відбудеться 28 січня в Києві.



Єдність, витримка і спокій, взаємодопомога та взаємопідтримка – головне в час таких складних випробувань для країни. І ми з честю подолаємо виклики! Усі разом! Слава Україні!