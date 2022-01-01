Жінка заживо згоріла в пожежі в новорічний ранок у Києві
Джерело:ДСНС у Києві
У Києві вранці 1 січня у приватному будинку знайшли тіло жінки. Вона загинула під час пожежі, яка сталась у Дарницькому районі.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько 10:00 ранку. На місці вогнеборці виявили, що полум'я спалахнуло в одноповерховому житловому будинку.
Тим часом У будинку на Харківщині в новорічну ніч вибухнув газовий балон: постраждали дві жінки
Тіло жінки виявили на ліжку
У кімнаті горіли меблі та особисті речі. Вже через 40 хвилин займання на площі 10 квадратних метрів ліквідували. На ліжку співробітники ДСНС виявили тіло загиблої жінки.
З вогнем боролись 10 рятувальників та 2 одиниці техніки. Причини смертельної трагедії з'ясовують, правоохоронці проводять розслідування.
31 грудня в Україні у пожежах загинули 12 осіб
В останній день року в Україні спалахнуло 125 пожеж у житлових приміщеннях. Вони забрали життя 12 осіб, ще 4 – травмувались.
У ДСНС розповіли, що на цілодобовому чергуванні у святковий період перебувають 7 тисяч рятувальників та 2 тисячі одиниць пожежної та спеціальної техніки.
Більше тут В останній день року у пожежах загинули 12 осіб: у ДСНС назвали причини
Коротко про останні великі пожежі в Україні:
- 30 грудня у житловому будинку у Білій Церкві сталась пожежа. Двоє людей загинули.
- Ввечері 28 грудня у районній лікарні у Косові сталась пожежа. Жертвами займання у реанімації стали 4 людей.
- На Тернопільщині горів хлібокомбінат. Одна з конструкцій упала на колію, через це затримали рух потягів.