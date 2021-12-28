Пресслужба ДСНС розповіла, що повідомлення про пожежу надійшло о 19:25. Вогонь спалахнув на території комбінату в складській будівлі, яка розташована окремо.

Зауважте Пожежа з трьома загиблими у Львові: ким були жертви

За даними рятувальників, пожежа спалахнула на даху на площі близько 1 тисяча 300 метрів квадратних.

Гасіння пожежі триває, не допущено розповсюдження вогню на склад паливно-мастильних матеріалів залізничного депо,

– мовиться у повідомленні.

У ДСНС України повідомили, що наразі основні сили зосереджені на захисті від вогню другої частини складської будівлі. На місці інциденту направили пожежний потяг з Тернополя.

Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

Потяг Ворохта – Київ затримали

Тим часом пресслужба Укрзалізниці повідомила, що через пожежу затримується потяг №58 Ворохта – Київ.

Усе тому, що хлібокомбінат розташований поблизу залізничних колій.

Потяг вже прибув до станції Чортків о 20:56. Там він затримається до локалізації пожежі.

Внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подача зерна та круп) хлібокомбінату.

Допис ДСНС України:

Тернопільська область: триває гасіння пожежі на території комбінату хлібопродуктів

28 грудня о 19:25 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Чортків на території комбінату хлібопродуктів в окреморозташованій складській будівлі, попередньо пустої, виникла пожежа даху на площі близько 1 тисяча 300 метрів квадратних

Гасіння пожежі триває, не допущено розповсюдження вогню на склад паливно-мастильних матеріалів залізничного депо.

Основні сили зосереджені на захисті від вогню другої частини складської будівлі та поруч розташованої будівлі залізничного депо. До місця пожежі направлено пожежний потяг з міста Тернопіль.

Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.