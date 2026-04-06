На Київщині ДСНС знешкодила уламок російської ракети "Кинджал"

У Київській області працівники ДСНС знешкодили уламок російської ракети. Роботу проводили у полі.

Сапери заявили, що виконували роботу з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. Про це повідомили в ДСНС.

Дивіться також Замість стіни – діра: моторошні кадри з Київщини після російської атаки

Як ДСНС знешкоджували ракету?

На одному з полів Київщини помітили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". Працівники ДСНС одразу прибули на місце знахідки.



ДСНС забирає уламок ракети / Фото ДСНС



Уламок "Кинджалу" знешкодили на Київщині / Фото ДСНС

ДСНС закликає громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них і не торкатися.

Що відомо про ракети "Кинджал"?

Для терористичних атак на Україну росіяни застосовують ледь не все наявне озброєння, починаючи від старої радянської зброї до найновіших зразків.

Серед них і Х-47 "Кинджал" – найновітніша аеробалістична ракета, носієм якої є літак МіГ-31К. Ці ракети ворог застосовує переважно для комбінованих масованих атак.

Максимальна швидкість "Кинджала" – приблизно 12 000 кілометрів на годину. Ракета була прийнята на озброєння Росії у 2018 році.

Чому Росія активніше підіймає у повітря МіГ-31К?