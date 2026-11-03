Деми Мур превратила деним в высокую моду: джинсовое платье звезды поразило публику

Голливудская звезда Деми Мур покорила красную дорожку церемонии CFDA Fashion Awards 2026 в Нью-Йорке, продемонстрировав смелое кутюрное видение привычного повседневного материала, пишет ELLE. Актриса появилась на торжественном мероприятии в Американском музее естествознания в кастомном вечернем платье от GapStudio, созданном дизайнером Заком Позеном.

Adv

Деми Мур в джинсовом платье / Фото из инстаграма demimoore

Основу скульптурного наряда составили темно-синие пояса от классических джинсов, сшитые между собой в изящный корсетный силуэт. Верх платья украсило элегантное халтер-декольте с отворотами, а длинная юбка с низкой посадкой поразила высоким разрезом и деликатным шлейфом.

Деми Мур в джинсовом платье от Зака Позена: смотрите видео

Звезда дополнила образ замшевыми туфлями-лодочками, бриллиантовыми серьгами и сумочкой из денима, разработанной исполнительным директором по аксессуарам Ридом Кракоффом. Наряд актрисы идеально переосмыслил традиционный дресс-код вечера American Black Tie, доказав, что деним может выглядеть роскошно в вечернем образе.

Реклама

Джинсовая ткань лежит в самом сердце идентичности бренда, и я хотел исследовать ее функционал совершенно по-новому для моей дорогой подруги Деми. Деконструируя знакомые детали классических джинсов и переосмысливая их через призму высокого вечернего гардероба, мы создали нечто скульптурное и неожиданное– говорит дизайнер Зак Позен.

На церемонии Деми Мур вручила премию Innovation Award Ричарду Диксону и Заку Позену за инновации Gap Inc. Этот модный образ демонстрирует актуальный тренд на деконструкцию и показывает, как смелое сочетание кэжуальных фактур с кутюрным кроем освежает вечернюю классику.

Недавно другая актриса Мур, только Джулианна, продемонстрировала стильный теплый аксессуар, который может заменить привычный шарф.