Демі Мур перетворила денім на високу моду: джинсова сукня зірки вразила публіку

Голлівудська зірка Демі Мур підкорила червону доріжку церемонії CFDA Fashion Awards 2026 у Нью-Йорку, продемонструвавши сміливе кутюрне бачення звичного повсякденного матеріалу, пише ELLE. Актриса з'явилася на урочистій події в Американському музеї природознавства у кастомній вечірній сукні від GapStudio, створеній дизайнером Заком Позеном.

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Демі Мур у джинсовій сукні / Фото з інстаграму demimoore

Основу скульптурного вбрання склали темно-сині пояси від класичних джинсів, зшиті між собою у витончений корсетний силует. Верх сукні прикрасило елегантне халтер-декольте з відворотами, а довга спідниця з низькою посадкою вразила високим розрізом і делікатним шлейфом.

Демі Мур у джинсовій сукні від Зака Позена: дивіться відео

Зірка доповнила образ замшевими туфлями-човниками, діамантовими сережками та сумочкою з деніму, яку розробив виконавчий директор з аксесуарів Рід Кракофф. Вихід акторки ідеально переосмислив традиційний дрес-код вечора American Black Tie, довівши, що денім може мати розкішний вечірній вигляд.

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Денім лежить у самісінькому серці ідентичності бренду, і я хотів дослідити його функціонал в абсолютно новий спосіб для моєї дорогої подруги Демі. Деконструюючи знайомі деталі класичних джинсів та переосмислюючи їх крізь призму високого вечірнього гардероба, ми створили дещо скульптурне та неочікуване– каже дизайнер Зак Позен.

На церемонії Демі Мур вручила премію Innovation Award Річарду Діксону та Заку Позену за інновації Gap Inc. Цей модний вихід демонструє актуальний тренд на деконструкцію та показує, як сміливе поєднання кежуал-фактур із кутюрним кроєм освіжає вечірню класику.

Нещодавно інша акторка Мур, тільки Джуліанна, показала стильний теплий аксесуар, який може замінити звичний шарф.