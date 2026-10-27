Звездный выбор: Дженнифер Лоуренс выбрала эти практичные кеды вместо любимых Adidas

В последнее время повседневные образы Дженнифер Лоуренс внимательно изучают модные редакторы и модницы по всему миру. И это неудивительно, ведь актриса регулярно выбирает практичные, но в то же время актуальные вещи, которые легко адаптировать к повседневной жизни. На этот раз для прогулки по Нью-Йорку звезда выбрала лаконичные кеды Vans Authentic стоимостью 60 долларов, пишет Marie Claire. Эта низкая модель с узнаваемым черно-белым текстильным верхом и массивной резиновой подошвой впервые появилась еще в 1966 году, но и сегодня выглядит максимально свежо.

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Дженнифер Лоуренс в Вансах: смотрите фото

Оскароносная актриса показала классный стилистический прием, сочетая культовую обувь с белой рубашкой, надетой под серый свитшот, классическим тренчем и светлыми джинсами. Внимательные модные редакторы также заметили, что особой деталью образа актрисы стали яркие красные носки, которые игриво выглядывали из-под укороченных джинсов. Она также добавила узкие солнцезащитные очки и массивный кулон. Получился своеобразный образ в стиле скейтбординга. Супруг актрисы Кук Марони также поддержал общий настрой и надел похожую модель Vans Old Skool.

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Кстати, Лоуренс уже не впервые возвращается к этому бренду, ведь носит такие кеды еще с 2015 года. Она стилизовала их в сочетании с кардиганом Miu Miu и серыми джинсами Carhartt. Сегодня возвращение эстетики скейтбординга поддерживают и другие знаменитости в своих повседневных образах, среди которых Оливия Родриго, Рианна и Зои Кравиц.

Недавно среди модниц стала популярной другая практичная и универсальная обувь. Все чаще они стали выбирать кроссовки Salomon.