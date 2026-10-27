Зірковий вибір: Дженніфер Лоуренс обрала ці практичні кеди замість улюблених Adidas

Останнім часом повсякденні виходи Дженніфер Лоуренс розглядають буквально під мікроскопом фешн-редактори та модниці по всьому світу. Це й не дивно, адже акторка регулярно обирає практичні, але водночас актуальні речі, які легко адаптувати до реального життя. Цього разу для прогулянки Нью-Йорком зірка обрала лаконічні кеди Vans Authentic вартістю 60 доларів, пише Marie Claire. Цей низький дизайн із впізнаваним чорно-білим текстильним верхом та масивною гумовою підошвою вперше з'явився ще у 1966 році, але й сьогодні має максимально свіжий вигляд.

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Дженніфер Лоуренс у Вансах: дивіться фото

Оскароносна акторка показала класний стилістичний прийом, поєднавши культове взуття з білою сорочкою, вдягненою під сірий світшот, класичним тренчем та світлими джинсами. Прискіпливі фешн-редактори також помітили, що особливою деталлю образу акторки стали яскраві червоні шкарпетки, які грайливо виглядали з-під укороченого деніму. Вона також додала вузькі сонцезахисні окуляри та масивну підвіску. Вийшов такий собі образ у стилі скейтбордингу. Чоловік акторки Кук Мароні також підтримав загальний настрій і взув схожу модель Vans Old Skool.

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До речі, Лоуренс вже не вперше повертається до цього бренду, адже носить такі кеди ще з 2015 року. Вона стилізувала їх у поєднанні з кардиганом Miu Miu та сірими джинсами Carhartt. Сьогодні повернення естетики скейтбордингу підтримують й інші знаменитості у своїх повсякденних виходах, серед яких Олівія Родріго, Ріанна та Зої Кравіц.

Нещодавно серед модниць стало популярним інше практичне та універсальне взуття. Все частіше вони стали обирати кросівки Salomon.