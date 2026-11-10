Освежит взгляд без укладки: эта челка стала самой желанной стрижкой сезона

Ведущие модные дома Zomer, Christian Dior, Anteprima, Zadig & Voltaire и Chloé сделали непринужденные текстурированные стрижки главным акцентом сезона, о чем сообщает издание Vogue. Их главная особенность заключается в отказе от строгой графичности в пользу живого и подвижного финиша.

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Благодаря специальной технике среза под углом пряди остаются немного короче по центру лба и плавно удлиняются к вискам. Это создает мягкое обрамление скул и избавляет волосы от излишней тяжести.

Стилисты выделяют три весомые причины, почему модницам стоит сделать эту стрижку.

Адаптивность к любой длине и текстуре

Градуированный срез органично смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. К тому же он прекрасно дополняет французский боб или длинные каскадные пряди. Что интересно, эту универсальность уже давно доказали иконы стиля, в частности Джейн Биркин и Дакота Джонсон.

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Французская челка – самая желанная стрижка сезона / Фото из инстаграма @remijeffershair

Минимум усилий при укладке по утрам

Французская челка не требует идеальной симметрии или утомительной работы с брашингом. Наоборот, ее шарм лучше всего раскрывается при естественном высыхании и легкой текстурной небрежности.

Редкие посещения салона

Благодаря удлиненным боковым линиям челка отрастает чрезвычайно плавно, незаметно превращаясь в элегантную шторку. Это позволяет обновлять форму раз в 6 – 8 недель вместо ежемесячной коррекции.