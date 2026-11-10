Освіжить погляд без укладки: цей чубчик став найбажанішою стрижкою сезону

Провідні модні доми Zomer, Christian Dior, Anteprima, Zadig & Voltaire та Chloé зробили невимушені текстуровані стрижки головним акцентом сезону, про що повідомляє видання Vogue. Головна їхня особливість полягає у відмові від суворої графічності на користь живого та рухливого фінішу.

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Завдяки спеціальній техніці зрізу під кутом пасма залишаються трохи коротшими по центру чола й плавно видовжуються до скронь. Це створює м'яке обрамлення вилиць і позбавляє волосся надмірної важкості.

Стилісти виділяють три вагомі причини, чому модницям варто зробити ставку на цю стрижку.

Адаптивність до будь-якої довжини та текстури

Градуйований зріз органічно лягає як на пряме, так і на хвилясте волосся. До того ж він чудово доповнює французький боб або довгі каскадні пасма. Що цікаво, цю універсальність вже давно довели ікони стилю, зокрема Джейн Біркін і Дакота Джонсон.

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Французький чубчик – найбажаніша стрижка сезону / Фото з інстаграму @remijeffershair

Мінімум зусиль під час ранкового вкладання

Французький чубчик не вимагає ідеальної симетрії чи виснажливої роботи з брашингом. Навпаки, його шарм найкраще розкривається за природного висихання та легкої текстурної недбалості.

Рідкісні візити до салону

Завдяки подовженим бічним лініям чубчик відростає надзвичайно плавно, непомітно перетворюючись на елегантну шторку. Це дозволяє оновлювати форму раз на 6 – 8 тижнів замість щомісячної корекції.