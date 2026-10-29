Классический френч обрел новую жизнь: в моду вернулся особый дизайн ногтей

Вместо привычного микрофренча инфлюенсеры и звездные мастера маникюра выбирают смелую геометрию. Об этом сообщает издание Vogue.

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Какой необычный маникюр сделать осенью 2026 года

В отличие от глубокого френча в духе 90-х, где полоска повторяет плавный изгиб ногтевой пластины, горизонтальный вариант наносится абсолютно прямой поперечной линией. Благодаря этому маникюр приобретает четкие графические очертания и вдохновляет эстетикой 60-х годов.

Известный мастер маникюра Мэй Каваджири воплотила этот дизайн для Сиенны Спиро, соединив зеркальный золотой хром и изящные кристаллы у кутикулы. В то же время нейл-художница Лиззи Троу подчеркнула, что такой прием придает вечной классике очень современное и свежее звучание.

Как повторить горизонтальный френч / Фото из инстаграма @nailsbymei

Выполнить такой срез технически значительно проще, чем выводить плавный полумесяц, однако важно позаботиться о стойкости покрытия. Эксперт посоветовала слегка обработать торец пилкой перед нанесением топа, чтобы втирка или зеркальный пигмент не скалывались на кончиках.

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Для эффектного преображения классики специалисты советуют попробовать несколько стильных техник:

Зеркальный хром. Металлическое сияние прямой линии создаст роскошный акцент для вечернего выхода.

Металлическое сияние прямой линии создаст роскошный акцент для вечернего выхода. Эффект кошачьего глаза . Использование магнитного гель-лака на кончиках придаст глубину и визуальный объем.

. Использование магнитного гель-лака на кончиках придаст глубину и визуальный объем. Камуфляжная база. Полупрозрачная нюдовая основа обеспечит долговечность и сделает отрастание ногтя незаметным.

Горизонтальный френч – трендовый маникюр на осень / Фото из инстаграма @mickrnn

В сезонном нейл-арте этот тренд гармонично дополняет популярный дизайн Color Block, где богатая палитра оттенков раскрывается через лаконичные геометрические секторы.