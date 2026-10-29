Класичний френч отримав нове дихання: у моду повернувся особливий дизайн нігтів

Замість звичного мікрофренчу інфлюенсери та зіркові майстри манікюру обирають сміливу геометрію. Про це повідомляє видання Vogue.

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Який незвичний манікюр зробити восени 2026 року

На відміну від глибокого френчу в дусі 90-х, де смужка дублює плавний вигин пластини, горизонтальний варіант наноситься абсолютно прямою поперечною лінією. Завдяки цьому манікюр набуває чітких графічних обрисів і надихає естетикою 60-х років.

Відома майстриня манікюру Мей Каваджирі втілила цей дизайн для Сієнни Спіро, поєднавши дзеркальний золотий хром і витончені кристали біля кутикули. Водночас нейл-артистка Ліззі Троу підкреслила, що такий прийом дарує вічній класиці дуже сучасне та свіже прочитання.

Як повторити горизонтальний френч / Фото з інстаграму @nailsbymei

Виконати такий зріз технічно значно легше, ніж виводити плавний півмісяць, проте важливо подбати про стійкість покриття. Експертка порадила злегка опрацювати торець пилкою перед нанесенням топу, аби втирка або дзеркальний пігмент не сколювалися на кінчиках.

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Для ефектного перевтілення класики фахівчині радять спробувати кілька стильних технік:

Дзеркальний хром. Металізоване сяйво прямої лінії створить розкішний акцент для вечірнього виходу.

Металізоване сяйво прямої лінії створить розкішний акцент для вечірнього виходу. Ефект котячого ока . Використання магнітного гель-лаку на кінчиках додасть глибини та візуального об'єму.

. Використання магнітного гель-лаку на кінчиках додасть глибини та візуального об'єму. Камуфляжна база. Напівпрозора нюдова основа забезпечить довговічність і зробить відростання нігтя непомітним.

Горизонтальний френч – трендовий манікюр на осінь / Фото з інстаграму @mickrnn

У сезонному нейл-арті цей тренд гармонійно доповнює популярний дизайн Color Block, де багата палітра відтінків розкривається через лаконічні геометричні сектори.