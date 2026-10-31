Как носить мини-юбку с сапогами: 6 стильных сочетаний, которые стоит попробовать этой осенью

Издание Cosmopolitan собрало шесть стильных сочетаний мини-юбок и сапог, на которые стоит обратить внимание этой осенью.

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Куртка из экокожи, мини-юбка и остроносые сапоги на каблуке

Начать можно с простого и универсального сочетания. Для него подойдет практически любая куртка из экокожи. Под нее можно надеть водолазку, рубашку или свободный лонгслив, а дополнить образ мини-юбкой и высокими сапогами с острым носком. Завершить наряд помогут вместительная сумка и солнцезащитные очки. Такое сочетание подойдет как для повседневных дел, так и для встреч с друзьями.

Стильный образ осенью / Фото с инстаграм-страницы lizkaeber

Монохромный look

Одежда одного цвета остается актуальной и осенью. Один из способов создать такой образ – подобрать юбку и сапоги в одной цветовой гамме. Еще эффектнее сочетание будет выглядеть, если дополнить его верхом в том же оттенке. Чтобы наряд не казался однообразным, можно сочетать разные материалы и фактуры. Добавим, что для осеннего гардероба особенно удачно подойдут шоколадный, бордовый и серый цвета.

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Монохромный образ осенью / Фото с инстаграм-страницы katherine_bondd

Свитер, юбка с анималистическим принтом и сапоги в тон верху

Если хочется добавить в повседневный гардероб больше выразительных деталей, обратите внимание на юбки с анималистическими узорами. Это может быть модель с леопардовым, змеиным или зебровым принтом. Чтобы образ не выглядел перегруженным, сочетайте такую юбку с однотонным свитером. Сапоги лучше подобрать в тон верху – это поможет сбалансировать выразительный узор и сделать наряд гармоничным.

Осенний образ / Фото с инстаграма taina.csg

Замшевая куртка, яркий свитер и светлая мини-юбка

Осенний гардероб не обязательно должен состоять только из темных цветов. Добавить образам свежести поможет сочетание замшевой куртки, яркого свитера и светлой мини-юбки. Контраст оттенков сделает наряд интереснее и поможет отойти от привычных сезонных комбинаций. Дополнить его можно высокими сапогами черного или коричневого цвета. Также подойдет обувь в тон куртке – она поможет объединить все элементы образа.

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Стильный образ осенью / Фото с инстаграм-страницы chlodavie

Кожаная куртка, легкая юбка и остроносые сапоги

Еще один интересный вариант – сочетание вещей с разными фактурами. Например, массивная кожаная куртка будет особенно удачно смотреться с легким юбкой, ткань которой красиво развевается при ходьбе. Завершить образ можно высокими сапогами с заостренным носком. Они придадут силуэту выразительность, а контраст между более грубой курткой и легкой юбкой сделает наряд непринужденным и в то же время элегантным.

Стильный образ осенью / Фото с инстаграм-страницы yuliiacharm

Свитер, мини-юбка и резиновые сапоги

Дождливая погода – не повод отказываться от мини-юбок. В таком случае привычные высокие сапоги можно заменить резиновыми. Они защитят ноги от влаги и станут интересной деталью образа. Сочетать такую обувь можно со свитером и мини-юбкой, а сверху надеть длинный тренч, дождевик или спортивную ветровку. Так получится практичный и в то же время стильный наряд для переменчивой осенней погоды.

Стильный образ осенью / Фото с инстаграм-страницы zoeilanahill

А если вы уже начинаете готовить гардероб к холодам, советуем прочитать наш предыдущий материал. В нем мы собрали пять модных вещей, которые помогут согреться зимой и при этом выглядеть стильно.