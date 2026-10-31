Як носити мініспідницю з чоботами: 6 стильних поєднань, які варто спробувати цієї осені

Видання Cosmopolitan зібрало шість стильних поєднань мініспідниць і чобіт, які варто взяти на замітку цієї осені.

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Куртка з екошкіри, мініспідниця та гостроносі чоботи на підборах

Почати можна з простого й універсального поєднання. Для нього підійде практично будь-яка куртка з екошкіри. Під неї можна одягнути водолазку, сорочку або вільний лонгслів, а доповнити образ мініспідницею та високими чоботами з гострим носком. Завершити вбрання допоможуть містка сумка та сонцезахисні окуляри. Таке поєднання підійде як для повсякденних справ, так і для зустрічей із друзями.

Стильний образ на осінь / Фото з інстаграм-сторінки lizkaeber

Монохромний look

Одяг в одному кольорі залишається актуальним і восени. Один зі способів створити такий образ – підібрати спідницю та чоботи в однаковій колірній гамі. Ще ефектніше поєднання матиме вигляд, якщо доповнити його верхом у тому самому відтінку. Щоб вбрання не здавалося одноманітним, можна поєднувати різні матеріали та фактури. Додамо, що для осіннього гардероба особливо вдало підійдуть шоколадний, бордовий і сірий кольори.

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Монохромний look на осінь / Фото з інстаграм-сторінки katherine_bondd

Светр, спідниця з анімалістичним принтом і чоботи в тон верху

Якщо хочеться додати до повсякденного гардероба більше виразних деталей, зверніть увагу на спідниці з анімалістичними візерунками. Це може бути модель із леопардовим, зміїним або зебровим принтом. Щоб образ не виглядав перевантаженим, поєднайте таку спідницю з однотонним светром. Чоботи краще підібрати в тон верху – це допоможе збалансувати виразний візерунок і зробити вбрання гармонійним.

Образ на осінь / Фото з інстаграм-сторінки taina.csg

Замшева куртка, яскравий светр і світла мініспідниця

Осінній гардероб не обов'язково має складатися лише з темних кольорів. Додати образам свіжості допоможе поєднання замшевої куртки, яскравого светра та світлої мініспідниці. Контраст відтінків зробить вбрання цікавішим і допоможе відійти від звичних сезонних комбінацій. Доповнити його можна високими чоботами чорного або коричневого кольору. Також підійде взуття в тон куртці – воно допоможе об'єднати всі елементи образу.

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Стильний образ на осінь / Фото з інстаграм-сторінки chlodavie

Шкіряна куртка, легка спідниця та гостроносі чоботи

Ще один цікавий варіант – поєднання речей із різними фактурами. Наприклад, масивна шкіряна куртка матиме особливо вдалий вигляд із легкою спідницею, тканина якої красиво рухається під час ходьби. Завершити образ можна високими чоботами з гострим носком. Вони додадуть силуету виразності, а контраст між грубішою курткою та легкою спідницею зробить вбрання невимушеним і водночас елегантним.

Стильний образ на осінь / Фото з інстаграм-сторінки yuliiacharm

Светр, мініспідниця та гумові чоботи

Дощова погода – не причина відмовлятися від мініспідниць. У такому разі звичні високі чоботи можна замінити гумовими. Вони захистять ноги від вологи та стануть цікавою деталлю образу. Поєднати таке взуття можна зі светром і мініспідницею, а зверху одягнути довгий тренч, дощовик або спортивну вітрівку. Так вийде практичне й водночас стильне вбрання для мінливої осінньої погоди.

Стильний образ на осінь / Фото з інстаграм-сторінки zoeilanahill

А якщо ви вже починаєте готувати гардероб до холодів, радимо прочитати наш попередній матеріал. У ньому ми зібрали п'ять модних речей, які допоможуть зігрітися взимку та водночас мати стильний вигляд.