Королева Камилла вместе с королем Чарльзом посетила ежегодный благотворительный вечер Royal Variety Performance 2026, который прошел в лондонском зале Royal Albert Hall. Мероприятие традиционно собирает ведущих артистов сцены ради поддержки благотворительного фонда Royal Variety Charity, а появления монаршей четы всегда становятся главным модным событием вечера, пишет Marie Claire.

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Королева Камилла в бархатном платье: смотрите видео

Для торжественного выхода монархиня выбрала кутюрное темно-синее бархатное платье от французского модного дома Dior, украшенное изящной цветочной вышивкой. Вместо классического пальто образ дополнил длинный бархатный плащ в тон, который плавно ниспадал на пол и подчеркнул величественный силуэт наряда. Завершающим штрихом образа стал элегантный атласный клатч насыщенного синего оттенка.

Главным акцентом вечера стал легендарный ювелирный гарнитур King George VI Sapphire Suite, стоимость которого оценивается примерно в 6 миллионов долларов. Этот роскошный комплект король Георг VI подарил своей дочери, будущей королеве Елизавете II, в день свадьбы в 1947 году. Сапфировый комплект был одним из самых любимых в гардеробе покойной монархини, в котором она неоднократно появлялась на государственных приемах и позировала для официальных портретов.

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Королева Камилла в украшениях Елизаветы II: смотрите фото

Камилла надела массивные серьги с глубокими синими сапфирами в обрамлении сияющих бриллиантов. Часть драгоценной подвески она адаптировала для выхода, закрепив изящный сапфировый кулон на тонкой лаконичной цепочке. Такой прием позволил уравновесить сложную фактуру бархата и вышивку на декольте, не перегружая шею массивными конструкциями.

Ювелирный ансамбль завершали два редких бриллиантовых браслета Cartier в стиле ар-деко, что ранее принадлежало королеве-матери. Холодный блеск платины и чистых бриллиантов идеально гармонировал с глубоким оттенком синих камней. Такое сочетание исторических фамильных реликвий подчеркнуло преемственность традиций британской королевской семьи на зимних публичных мероприятиях.

Появление Камиллы на красной дорожке наглядно доказало, что накидки остаются одним из ключевых трендов торжественного вечернего гардероба зимнего сезона.

Ранее украшения королевы Елизаветы II надела Кейт Миддлтон, в сочетании с лавандовым платьем.