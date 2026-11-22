Королева Камілла разом із королем Чарльзом відвідала щорічний благодійний вечір Royal Variety Performance 2026, що пройшов у лондонському залі Royal Albert Hall. Захід традиційно збирає провідних митців сцени заради підтримки благодійного фонду Royal Variety Charity, а виходи монарших осіб завжди стають головною модною подією події, пише Marie Claire.

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Королева Камілла в оксамитовій сукні: дивіться відео

Для урочистого виходу монархиня обрала кутюрну темно-синю оксамитову сукню від французького модного дому Dior, прикрашену витонченою квітковою вишивкою. Замість класичного пальта образ доповнив довгий оксамитовий кейп у тон, який плавно спадав на підлогу та підкреслив величний силует вбрання. Завершальним штрихом образу став елегантний атласний клатч насиченого синього відтінку.

Головним акцентом вечора став легендарний ювелірний гарнітур King George VI Sapphire Suite, вартість якого оцінюють приблизно у 6 мільйонів доларів. Цей розкішний комплект король Георг VI подарував своїй доньці, майбутній королеві Єлизаветі II, на день весілля у 1947 році. Сапфіровий сет був одним із найулюбленіших у гардеробі покійної правительки, у якому вона неодноразово з'являлася на державних прийомах та позувала для офіційних портретів.

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Королева Камілла у прикрасах Єлизавети II: дивіться фото

Камілла одягнула масивні сережки з глибокими синіми сапфірами в обрамленні сяючих діамантів. Частину коштовної підвіски вона адаптувала до виходу, закріпивши витончений сапфіровий кулон на тонкому лаконічному ланцюжку. Такий прийом дозволив врівноважити складну фактуру оксамиту та вишивку на декольте, не перевантажуючи шию масивними конструкціями.

Ювелірний ансамбль завершували два рідкісні діамантові браслети Cartier у стилі ар-деко, що раніше належали королеві-матері. Холодний блиск платини та чистих діамантів ідеально гармоніював із глибоким відтінком синіх каменів. Таке поєднання історичних фамільних реліквій підкреслило спадковість традицій британської королівської родини на зимових публічних подіях.

Поява Камілли на червоному хіднику наочно довела, що кейпи залишаються серед ключових трендів урочистого вечірнього гардероба зимового сезону.

Раніше прикраси королеви Єлизавети II одягнула Кейт Міддлтон, поєднавши з лавандовою сукнею.