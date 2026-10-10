Это тот самый цвет, который одинаково изысканно смотрится как на коротких ногтях, так и на изящных длинных. Красный – это не просто выбор для маникюра, это самодостаточное заявление, деталь гардероба и настроение, которое подходит абсолютно каждой. Не зря в известной песне поется, что красный – это любовь.

В чем же секрет такой универсальности? Дело в богатстве оттенков: красный способен подойти к любому цвету кожи, времени года или особому поводу. Весной он подчеркивает свежесть, летом придает страсти, а осенью и зимой становится тем самым акцентом, который согревает и спасает от пасмурной погоды. Достаточно лишь найти свой идеальный оттенок.



Модный маникюр с красным оттенком / Фото из инстаграма By Natasha D

Базовые оттенки красного, которые навсегда останутся в моде

Они подходят к любому стилю одежды, уместны в любых обстоятельствах и гарантированно остаются вне времени. От сочных ягодных оттенков до глубоких драматичных тонов – эта универсальная палитра станет безупречным ориентиром при каждом визите к мастеру:

классический ярко-красный и вишневый: чистый, бескомпромиссный цвет, который считается эталоном элегантности;



Классический красный маникюр / Фото из инстаграма Karolina Słowik

глубокий темно-вишневый и винный: благородный, изысканный и элегантный тон с драматичным характером, идеально подходящий к уютному осеннему трикотажу;

сочный оранжево-красный и томатный: игривый, теплый оттенок, придающий образу огненного драйва;



Томатный цвет ногтей / Фото с Pinterest

нежный коралловый: мягкая пастельная вариация для тех, кто ищет легкости и непринужденности;



Нежно-коралловый маникюр / Фото из инстаграма Sienna & Gaia

теплый терракотовый (с коричневым подтоном): сдержанный, "уютный" оттенок, создающий устойчивое ощущение гармонии;

ягодный и малиновый: рубиновый спектр, который мгновенно добавляет красок в любой день и освежает.



Ягодный цвет маникюра / Фото с Pinterest

А если вы все-таки хотите чего-то ультрамодного и необычного, то выбирайте маникюр с пирсингом, который сейчас на пике популярности.